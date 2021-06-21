تراند الفن: بسبب أعمال ربط المياه.. قطع مياه الشرب 8 ساعات عن 40 قرية بالفيوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، عن قطع مياه الشرب عن 40 قرية بمراكز ومدينة محافظة الفيوم، بسبب أعمال الربط لتحويل خطوط المياه بميدان السواقي، بالتوازي مع إجراءالصيانة اللازمة في عنبر المياه المرشحة، ومأخذ محطة العزب الجديدة المرحلة الأولى، وكذلك أعمال تغيير محابس رئيسية بمحطة العزب القديمة، ما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء المُقبل 22 يونيو وحتى السادسة صباحاً يوم الأربعاء 23 يونيو الجاري.

قطع مياه الشرب عن مدينة الفيوم بالكامل

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّ انقطاع المياه يشمل جميع أنحاء مدينة الفيوم، لذلك طالبت الشركة أهالي المدينة والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.

قطع مياه الشرب عن 18 قرية بمركز الفيوم

وقال اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان صحفي، إنّ انقطاع المياه لمدة 8 ساعات يشمل 18 قرية بمركز الفيوم وهي «هوارة المقطع، وهوارة عدلان، ودمشقين، ومدينة الفيوم الجديدة، واللاهون، ودمو، ومساكن دمو، ومنشأة دمو، ووحدات الجيش بدمو، والعزب، ومجزر العزب، والصعيدي، وأبجيج، والإعلام، والزملوطي، وكفور النيل، والعامرية، ومنشأة بغداد».

قطع مياه الشرب عن 12 قرية بمركز إطسا

وتتأثر 12 قرية في مركز إطسا بانقطاع المياه أيضاً وهي «مدينة إطسا، وقلهانة، ودفنو، ومنيا الحيط، ومطول، وقلمشاه، والغابة، وبحر أبو المير، والونايسة، والمختلطة، ومنشية ظافر، وأبو جندير».

قطع مياه الشرب عن 3 قرى وتوابعهم بمركز أبشواي

وأضافت شركة المياه في بيانها، أنّه سيتم قطع مياه الشرب عن 3 قرى بمركز أبشواي وهي العجميين، وطبهار، والنصارية، وتوابعهم.

قطع مياه الشرب عن 4 قرى وتوابعهم بمركز سنورس

كما يشمل قطع المياه 4 قرى بمركز سنورس وتوابعهم وهي مطرطارس، والكعابي، وجرفس، وأبوعيطة، وتوابعهم.

قطع مياه الشرب عن 3 قرى وتوابعهم بمركز يوسف الصديق

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن قطع مياه الشرب بـ 3 قرى وتوابعهم بمركز يوسف الصديق وهي النزلة والحامولي والشواشنة وتوابعهم.