تراند الفن: جولات المشاهير مع التهرب الضريبي.. مباريات قضائية في ساحات المحاكم تنتهي بالتصالح

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 صباحاً - جولات الفنانين والمشاهير ومبارياتهم القضائية، في ساحات المحاكم بسبب التهرب الضريبي، كان ومازالت حلقاته متكررة وأخرها نظر المحكمة في اتهام الفنان أحمد أدم بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه عن برنامج ” أدم شو” فى فترة عام 2013، والتي تنظرها المحكمة اليوم.. ويستعرض “القاهرة 24” لكم في التقرير التالي أبرز وقائع التهرب الضريبي للفنانين

الفنانة هنا شيحة

الفنانة هنا شيحة

اتهمت الفنانة هنا شيحة، بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، وقد قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، تغريم الفنانة “هنا شيحة”، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها وكل عن جميع التهم للارتباط والمصاريف.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة “هنا شيحة” من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة فى الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات إنتاج يتجاوزعددها عن خمسة، ولم تكن جلسة اتهامها بالتهرب تعقد للمرة الأولى بل سبقتها جلسة للحكم في قضيتها ثم خضعت جلستها للتأجيل، حتى تقرر المحكمة الموقف النهائي قضائيًا لـ”شيحا” والنطق بالحكم.

الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر

الشاعر أيمن بهجت قمر

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ “أيمن بهجت قمر”، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.

المطربة بوسي

الطربة بوسي

واتهمت المطربة بوسي بتهربها من الضرائب، لعدم سدادها مبلغ مليون و827 ألفًا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب من حفلات غنائية أحيتها وإخفاء إدارتها شركتان، وكانت النتيجة صدور حكم ضدها بحبسها سنتين ودفع كفالة مادية بيقمة 50 الف جنيه، ورفضت المحكمة معارضة الفنانة بوسي للتهمة القضائية التي وجهت لها لتهربها الضريبي.

المطرب سهد الصغير

المطرب الشعبي سعد الصغير

اتهم الفنان سعد الصغير بالتهرب من دفع مليون و320 ألف و197 جنيه للضرائب في الفترة من 2007 إلى 2015، وفي يونيو ٢٠١٩، قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، بتأييد حبس سعد الصغير، سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه.

الفنانة داليا البحيري

الفنانة داليا البحيري

أحالت نيابة التهرب الضريبي الفنانة داليا البحيري، بتهمة تهربها من دفع مبلغ 879 ألف جنيه للمحاكمة، وقضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس لمدة عامين لاتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، لتقدم فيما بعد طلبا للتصالح مع وزير المالية خلال إجراءات الاستئناف على حكم الحبس.

وحضرت داليا البحيري إلى المحكمة بصحبة محاميها، الذي قدم للمحكمة ما يفيد من أوراق التصالح وتسديد الضرائب المقررة، وقدمت الفنانة مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.

الراقصة صافيناز

الراقصة صافيناز

في سياق متصل، تعرضت الراقصة الأرمينية صافينار للمشكلة ذاتها، إذ إنها أحيت حفلات بالفنادق وأفراحا وشاركت في كليبات غنائية وأفلامًا سينمائية دون أن يكون لها ملف ضريبي، وطالبتها الضرائب بدفع 720 ألف جنيه، وسددت الراقصة لمصلحة الضرائب مستحقات عن تهربها بالقضية التى أحالها وزير المالية للنيابة.

الفنان عمرو واكد

الفنان عمرو واكد

وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير بـ “عمرو واكد”، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف، وتغريمه مبلغ 312 ألف و963 جنيه، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

وأوضحت القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، قيام الفنان “عمرو عبد اللطيف إمام”، الشهير بـ “عمرو واكد”، بالتهرب من دفع مبلغ 312 ألف و963 جنيه، عن أعمال التمثيل والأفلام التي شارك بها.