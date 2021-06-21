تراند الفن: دورة تدريبية لأعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 صباحاً - افتتح الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدورة التدريبية لأعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس، بحضور المستشارة نادية محمود، قائم بعمل مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، والمستشار أحمد الحوفي، الأمين العام للجنة العليا للإجراءات القانونية، والمستشار محمد شتات، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد عبد المالك، مدير عام الشئون القانونية، وذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.



الدورة التدريبية لأعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس

الدورة التدريبية لأعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس

وقال الدكتور هشام تمراز، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إن إدارة الجامعة حريصة على إقامة دورات تدريبية باستمرار لصقل مهارات السادة الإداريين بالجامعة، وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار خطة قطاع الإدارات القانونية لدعم القدرات الفنية لأعضاء الإدارات القانونية.



الدورة التدريبية لأعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس

الدورة التدريبية لأعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس

وأوضح تمراز، أن البرنامج التدريبي، يشمل 47 عضو إدارة قانونية مقسمين على ثلاث مجموعات أسبوعيا، بحد أقصى 16 عضو في كل دورة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأشار “نائب رئيس جامعة عين شمس”، إلى أن البرنامج التدريبي يهدف صقل، ودعم وتعزيز القدرات العملية لعضو الإدارة القانونية بالجامعة في أداء الأعمال، التذكير بالمبادئ والأصول النظرية، التعرف علي المآخذ الفنية، وأوجه القصور التي تشوب عمل الإدارات القانونية من واقع ما ترصده تقارير التفتيش الفني إلى جانب تعزيز دور الإدارة القانونية في تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد.