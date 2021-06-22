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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة
هنأ خافيير ماسكيرانو لاعب منتخب الأرجنتين السابق، مواطنه ليونيل ميسي بمعادله رقمه كأكثر اللاعبين تمثيلا لقميص المنتخب عبر التاريخ.
وعادل ليونيل ميسي الرقم القياسي، لأكثر لاعب تمثيلًا للأرجنتين المسجل باسم خافيير ماسكيرانو بـ(147) مباراة.
وكتب ماسكيرانو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام “تهانينا ليو ميسي على بلوغك الرقم القياسي في تمثيل المنتخب الوطني، ولا يوجد أحد أفضل منك لمواصلة زيادة الأسطورة، ولكي تكون اللاعب الأكثر ظهورًا في منتخبنا الوطني المحبوب، ولا أحد يمثلنا بشكل أفضل في العالم”.
وتابع: “مبروك لك ولكل الفريق انتصار اليوم وقد يكون هناك المزيد”.
وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على حساب باراجواي منذ قليل، بنتيجة هدف دون رد في بطولة كوبا أمريكا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ماسكيرانو يهنئ ميسي بمعادلة رقمه القياسي مع منتخب الأرجنتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.