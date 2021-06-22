تراند الفن: ماسكيرانو يهنئ ميسي بمعادلة رقمه القياسي مع منتخب الأرجنتين

هنأ خافيير ماسكيرانو لاعب منتخب الأرجنتين السابق، مواطنه ليونيل ميسي بمعادله رقمه كأكثر اللاعبين تمثيلا لقميص المنتخب عبر التاريخ.

وعادل ليونيل ميسي الرقم القياسي، لأكثر لاعب تمثيلًا للأرجنتين المسجل باسم خافيير ماسكيرانو بـ(147) مباراة.

وكتب ‏ماسكيرانو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام “تهانينا ليو ميسي على بلوغك الرقم القياسي في تمثيل المنتخب الوطني، ولا يوجد أحد أفضل منك لمواصلة زيادة الأسطورة، ولكي تكون اللاعب الأكثر ظهورًا في منتخبنا الوطني المحبوب، ولا أحد يمثلنا بشكل أفضل في العالم”.

وتابع: “مبروك لك ولكل الفريق انتصار اليوم وقد يكون هناك المزيد”.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على حساب باراجواي منذ قليل، بنتيجة هدف دون رد في بطولة كوبا أمريكا.