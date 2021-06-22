تراند الفن: أحمد كمال: كلنا رأينا ماذا يصنع الجهل في الشخص عندما يشتهر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 صباحاً - قال الممثل أحمد كمال إن حياته كلها مشاريع فنية أحيانا تنجح وأحيانا تفشل، وكلها تمت بدافع المتعة والشغف، وإنه يجد متعة في الأفلام الروائية القصيرة لا يجدها في السينما الروائية الطويلة، لأن الأخيرة لها حسابات خاصة على عكس السينما القصيرة بها تجريب أكثر وحرية أكبر.

جاء ذلك خلال ندوة تكريم أحمد كمال ضمن فعاليات الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي أدارتها الناقدة ماجدة موريس، عقب عرض فيلم “ربيع شتوي”، من بطولة الفنان أحمد كمال وإخراج محمد كامل.

تكريم احمد كمال في مهرجان الاسماعيلية السينمائي

وقال المخرج محمد كامل: فيلم “ربيع شتوي”، كان من حظه أن عرض في أكثر من 250 مهرجانا دوليا وحصل على 40 جائزة دولية، ولم يكن له أن يحقق هذا النجاح إلا من خلال أداء بطل العمل أحمد كمال، وهو موهبة كبيرة لم نكتشفها بعد، وفي كل مهرجان يتم عرض الفيلم يتم الإشادة بأحمد كمال.

أعلن الفنان أحمد كمال عن إقامة ورشة تدريب تمثيل لجميع أبناء محافظة الإسماعيلية بداية من الدورة المقبلة من المهرجان.

تكريم احمد كمال في مهرجان الاسماعيلية السينمائي

وقال كمال: أعمل في السينما القصيرة منذ بداية الثمانينات، ولدي رصيد نحو 40 سنة من العمل في السينما القصيرة، ما بين مشاريع تخرج معهد السينما والهواة وأعمال المركز القومي للسينما.

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وأضاف: أمثل منذ المرحلة الابتدائية، وكان حظي حلو أن معلمي “الأستاذ محمد” من فرقة الكشافة تبناني، وتعلمت أن أقول رأيي منذ الطفولة، وكل طفل كان يرتجل ويكتب لنفسه دورا تمثيليا، وعندما دخلت الجامعة تعلمت في المسرح الجامعي الكثير من الأمور على أيدي العظام الدكتور علي الراعي والدكتور فؤاد دوارة وغيرهما.

وأكمل: كنا في الثقافة الجماهيرية، نقدم مسرحا مميزا وشاهدنا الكثير من العظماء مثل دود عبد السيد ومحفوظ عبدالرحمن ويوسف شاهين وغيرهم، وكلهم كانوا يحبون المسرح، ومثلت 6 افلام مع داود عبدالسيد وكان يعتبرني شخصية من شخصيات أفلامه، مؤكدًا أن الالتقاء الفكري وتشابه الثقافات يسهل العمل بين المؤلف والمخرج.

تكريم احمد كمال في مهرجان الاسماعيلية السينمائي

وأكمل: أؤيد العمل مع المخرجات لأن لديهن إصرار ودأب وصبر أكثر من المخرجين الرجال، ولكن المخرجات موسوسات وكثيرا ما نعيد المشاهد حتى يطمئنن، وجميع المخرجين لديهم خبرة في إدارة الممثل وتوجيهه بشكل جيد.

وحول اختيار الأعمال التي يقدمها، قال: أول شيء يجذبني في العمل هو الموضوع، لأن الموضوع الجيد حتى لو دوري صغير أتشجع على المشاركة فيه، على عكس الموضوع الضعيف، لا أشارك فيه حتى لو كان دوري كبير.

تكريم احمد كمال في مهرجان الاسماعيلية السينمائي

تكريم احمد كمال في مهرجان الاسماعيلية السينمائي

وحول ورشة تدريب الممثل قال: لست أشهر وأفضل مدرب تمثيل وأنا ضد الكثير من المفردات التي تسود الوسط السينمائي مثل النجومية وغيرها، وهناك كثير من ورش التدريب التي أعرف أنها جيدة وليست الصورة بالقتامة التي يمكن أن نراها وعندما أكون في موقع التصوير أتعامل بمنطق المركب التي لها ريسين تغرق، وأنصاع لوجهة نظر المخرج تماما لأنه رب العمل، وهو أدرى بما يقدمه، حتى لو وقفت أمام ممثل كان طالب عندي في الورشة وسألني عن شيء أقول له ارجع للمخرج.

وواصل: لا بد للممثل أن يكون على قدر كبير من الوعي والدراية والثقافة، وكلنا رأينا ماذا يصنع الجهل في البعض عندما ينال قدرا من الشهرة.