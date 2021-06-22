تراند الفن: اليوم.. “جمعية شباب الأعمال” تناقش مستقبل السياحة وبيع برامج السفر دون ترخيص

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 صباحاً - تنظم لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة محمد قاعود رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان “مستقبل السياحة المصرية ودور القطاع الخاص”.

وتناقش اللجنة بحضور أعضائها عددًا من المحاور التي تهم القطاع السياحي ودور الحكومة ووزارة السياحة في دعم القطاع مستقبلا، بالاضافة إلى دور القطاع الخاص في التنسيق والتواصل وعرض الأفكار المختلفة لتعزيز السياحة والطيران بمصر، حيث يشارك في اللقاء، الدكتور أحمد الشال عضو اللجنة، بالاضافه إلى زياد بهاء الدين.

وأشارت اللجنة أن اللقاء يناقش محاور محددة يأتي على رأسها مستقبل صناعة الفعاليات في مصر والعالم وتطبيق الإرشادات العالمية أثناء وبعد كورونا، إضافه إلى الفعاليات الرياضية والتي تمتلك مصر فرصًا كبيرة للتميز في تنظيمها، بالاضافه إلى التطرق إلى شكل السياحه المصريه لعام 2021 والمتوقع خلال العام.

وذلك إضافه إلى الحديث عن سياحة الرفاهية، مابين التحديات والفرص المتاحة، فيما تناقش الندوة سبل تنسيق التسويق السياحي المشترك بين القطاع الخاص ووزارة السياحه، طبقا للخطة الموضوعة من الوزارة وهيئه تنشيط السياحة.

أيضا بالإضافة إلى أن اللجنة ستطلق علي هامش فاعليات الندوة مبادرة للبدء في نشر الوعي لآليات التنمية المستدامة بالقطاع السياحي، وفق توجهات الدولة في المرحلة القادمة، أضافه إلى سبل الاستفادة من برامج التوعية المقدمة من المنظمات الدولية السياحية، مثل ما بدء تقديمه في سياحة المؤتمرات والمعارض ورحلات الحوافز لموظفي الشركات العالمية.

ونوهت اللجنة في بيانها، إلى أن اللقاء سيتطرق إلى سبل تقنين وحصر المواقع الإلكترونية التي تبيع برامج زيارة مصر دون حصولهم علي ترخيص من الوزارة لضمان المصداقية وجودة الخدمة المقدمة للسائح، جدير بالذكر أن اللقاء يشارك فيه أعضاء لجنه السياحه والطيران بالجمعيه.

فيما يأتي اللقاء ضمن لقاءات مختلفه تقوم بها اللجنه بهدف وضع خطوط التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون بين كافه الجهات الحكومية والخاصة لدعم السياحه والطيران بمصر مستقبلا.