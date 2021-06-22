تراند الفن: “موجة حر شبه قوية تضرب المملكة” .. و”الحصيني” يكشف عن موعدها وأكثر ما يميزها!

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : توقع محلل الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تشهد معظم مناطق المملكة موجة حر شديدة خلال الأيام القادمة. وقال “الحصيني” عبر حسابه بموقع “تويتر” : “متوقع موجة حر شبه قوية على معظم المناطق”، مشيراً إلى أن الارتفاع في الحرارة سيتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية ابتداءً من الثلاثاء 1442/11/12هـ ويكون واضح نهاية الأسبوع. وأوضح أن ذلك متوقع لأننا في موسم طباخ اللون الذي يحول التمر من اللون الاخضر الى اللون الأصفر أو الأحمر.

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