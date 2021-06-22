تراند الفن: كوريا الجنوبية تسجل 395 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت مصراوي 7 زيارة

سول-(د ب أ): سجلت كوريا الجنوبية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية. ونقلت وكالة يونهاب عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الإصابات يرتفع بذلك إلى 151 ألفا و901 إصابة. كما سجلت البلاد حالتي وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2006 وفيات.​

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