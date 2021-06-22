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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت الوطن 12 زيارة
يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنانة نيللي كريم في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» في العاشرة مساء الجمعة المقبلة، تفتح خلالها قلبها، وتكشف أسرار لم تذع من قبل، عن مواقف شديدة الصعوبة في حياتها، ومواقف سعيدة مرت بها، وأسباب براعتها في الأدوار الدرامية الصعبة.
كما تكشف نيللي كريم، عن كيفية نجاح مسلسل «بـ100 وش» مع آسر ياسين وفريق العمل، وهذا الإطار الكوميدي الجديد والمختلف، فضلا عن خفة ظلها.
وتزور نيللى كريم خلال الحلقة، مستشفى بهية، وسط سعادة الجميع بالمستشفى، وتتحدث عن مدى إعجابها من قوة وقدرة السيدات من محاربات المرض، وأنها تستمد قوتها من تلك المشاهد الرائعة لمحاربات السرطان.
يذاع برنامج واحد من الناس على جزئين، الجمعة والسبت في العاشرة مساءً على شاشة الحياة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نيللي كريم ضيفة «واحد من الناس» الجمعة والسبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.