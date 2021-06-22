تراند الفن: نيللي كريم ضيفة «واحد من الناس» الجمعة والسبت

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنانة نيللي كريم في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» في العاشرة مساء الجمعة المقبلة، تفتح خلالها قلبها، وتكشف أسرار لم تذع من قبل، عن مواقف شديدة الصعوبة في حياتها، ومواقف سعيدة مرت بها، وأسباب براعتها في الأدوار الدرامية الصعبة.

كما تكشف نيللي كريم، عن كيفية نجاح مسلسل «بـ100 وش» مع آسر ياسين وفريق العمل، وهذا الإطار الكوميدي الجديد والمختلف، فضلا عن خفة ظلها.

وتزور نيللى كريم خلال الحلقة، مستشفى بهية، وسط سعادة الجميع بالمستشفى، وتتحدث عن مدى إعجابها من قوة وقدرة السيدات من محاربات المرض، وأنها تستمد قوتها من تلك المشاهد الرائعة لمحاربات السرطان.

يذاع برنامج واحد من الناس على جزئين، الجمعة والسبت في العاشرة مساءً على شاشة الحياة.