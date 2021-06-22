فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 5 زيارة
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منذ قليل مرانه اليومي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل، على ستاد الإسكندرية.
وخلال المران الذي استمر لما يقرب من تسعين دقيقة، حرص الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق على تخصيص جانب كبير من المران للتركيز على الجوانب الخططية الملائمة لملاقاة فريق الإنتاج الحربي، مع تكثيف التركيز على عدد من النقاط وفي مقدمتها سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس، وتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب، وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب.
فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي، والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 90 دقيقة أشغال شاقة للمصري قبل مواجهة الإنتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.