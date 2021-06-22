تراند الفن: 90 دقيقة أشغال شاقة للمصري قبل مواجهة الإنتاج الحربي

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منذ قليل مرانه اليومي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل، على ستاد الإسكندرية.

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من تسعين دقيقة، حرص الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق على تخصيص جانب كبير من المران للتركيز على الجوانب الخططية الملائمة لملاقاة فريق الإنتاج الحربي، مع تكثيف التركيز على عدد من النقاط وفي مقدمتها سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس، وتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب، وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب.

فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي، والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.