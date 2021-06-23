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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت المرصد 2 زيارة
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشادة قوية بين مغني الراب الشهير يوسيلفيو ورجال أمن بأحد المطارات الهولندية.
وبحسب ما يظهر في مقطع الفيديو قام أحد رجال أمن المطار بصفع يوسيلفيو بقوة على وجهه، بعد نقاش حاد بين الثنائي علا فيه صوت المغني الشهير في وجه الشرطي.
وتفجرت الأزمة بين يوسيلفيو وبين أمن المطار بعد تقديم مطرب الراب الشهير ورقة مزورة أراد أن يثبت من خلالها عدم إصابته بفيروس كورونا، حتى يتمكن من استقلال الطائرة إلى الوجهة التي كان يرغب في السفر إليها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شرطي يصفع مغني راب شهير في مطار هولندي بسبب فحص كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.