تراند الفن: شرطي يصفع مغني راب شهير في مطار هولندي بسبب فحص كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت المرصد 2 زيارة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشادة قوية بين مغني الراب الشهير يوسيلفيو ورجال أمن بأحد المطارات الهولندية. وبحسب ما يظهر في مقطع الفيديو قام أحد رجال أمن المطار بصفع يوسيلفيو بقوة على وجهه، بعد نقاش حاد بين الثنائي علا فيه صوت المغني الشهير في وجه الشرطي. وتفجرت الأزمة بين يوسيلفيو وبين أمن المطار بعد تقديم مطرب الراب الشهير ورقة مزورة أراد أن يثبت من خلالها عدم إصابته بفيروس كورونا، حتى يتمكن من استقلال الطائرة إلى الوجهة التي كان يرغب في السفر إليها.

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