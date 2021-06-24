فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 42 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
أعلنت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة عن القيام بعمل حصر للعقارات المتعدية على حرم السكة الحديد بنطاق احياءالمنطقة الجنوبية، على إثر حادث تصادم قطار كفر العلو بنطاق حى حلوان، الذى وقع منذ يومين، والذى اصطدم بعدد 2 ميني باص، تابعين لأحدى شركات تصنيع الملابس بمدينة 15 مايو.
ووجهت نائب محافظ القاهرة، بضرورة قيام جميع أحياء المنطقة الجنوبية بعمل حصر، لتحديد عدد المنازل الواقعة والمتعدية على حرم السكة الحديد بمسافة أقل من 15مترا لاتخاذ إجراءات السلامة حيالها حافظًا على أمن وسلامة المواطنين
وبين الحصر المبدئى، أن النسبة الأكبر من حيث عدد العقارات الواقعة على خط سير السكة الحديد، ومتعدية المسافة الأمنية المطلوبة، كانت بالمنطقة الجنوبية لحى حلوان والتبين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظة القاهرة: حصر العقارات المخالفة على حرم السكة الحديد بخط التبين حلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.