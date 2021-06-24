تراند الفن: محافظة القاهرة: حصر العقارات المخالفة على حرم السكة الحديد بخط التبين حلوان

أعلنت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة عن القيام بعمل حصر للعقارات المتعدية على حرم السكة الحديد بنطاق احياءالمنطقة الجنوبية، على إثر حادث تصادم قطار كفر العلو بنطاق حى حلوان، الذى وقع منذ يومين، والذى اصطدم بعدد 2 ميني باص، تابعين لأحدى شركات تصنيع الملابس بمدينة 15 مايو.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، بضرورة قيام جميع أحياء المنطقة الجنوبية بعمل حصر، لتحديد عدد المنازل الواقعة والمتعدية على حرم السكة الحديد بمسافة أقل من 15مترا لاتخاذ إجراءات السلامة حيالها حافظًا على أمن وسلامة المواطنين



وبين الحصر المبدئى، أن النسبة الأكبر من حيث عدد العقارات الواقعة على خط سير السكة الحديد، ومتعدية المسافة الأمنية المطلوبة، كانت بالمنطقة الجنوبية لحى حلوان والتبين.

