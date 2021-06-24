تراند الفن: عفاف شعيب عن تكريمها من جمعية الكتاب ونقاد السينما: “الحمد لله كرموني قبل ما أموت”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 صباحاً - حرصت الفنانة عفاف شعيب على حضور حفل توزيع جوائز الكاتب مصطفى محرم المقدمة من الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينما، بالإضافة إلى تكريمها من الجمعية مع عدد من الفنانين وصناع السينما بمصر.

وقالت عفاف شعيب لـ “القاهرة 24” على هامش تكريمها، إنها سعيدة بذلك التكريم كثيرًا، وأنه مازال الاهتمام متواجد بجيلها، مضيفة: “الحمد لله كرموني قبل ما أموت، أنا متكرمتش من سنين كتير أوي”.

وعلقت عفاف على علاقتها بالكاتب الراحل مصطفى محرم، الذي تحمل اسمه جوائز الجمعية أمس، قائلةً: جمعتني به علاقة طيبة فهو كاتب متميز وعملت معه بعملين دراميين مهمين، منهما مسلسل الأبواب المغلقة، ولا يسعنا الآن سوى الترحم عليه.

وأضافت، الحجاب لا يشكل بالنسبة لي عائقًا بالعكس تمامًا، فأنا قدمت عددا من الأعمال التي يحبها الجمهور، ومازال يتذكرها حتى وقتنا هذا وكنت مرتديةً خلالها الحجاب منها مسلسل “العار”، الذي مازلت أتلقى عليه إشادات من الجمهور مع عرضه على القنوات.

ويعد مسلسل “ختم النمر” هو آخر أعمال عفاف شعيب الفنية، وشارك به العديد من الفنانين منهم أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، رشدي الشامي، والمسلسل من تأليف محمد عبد العاطي وأحمد سمير فرج، وإخراج أحمد سمير فرج.