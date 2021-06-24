فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. حالة الطقس اليوم الخميس ليلا ونوه خبراء الهيئة، في بيان صادر، أنّه يتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتوقع الخبراء، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة. حالة البحرين المتوسط والأحمر وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. أما البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية القاهرة 35 23 الإسكندرية 30 21 وادي النطرون 33 21 طنطا 34 22 شبين الكوم 35 22 دمنهور 33 21 بلطيم 29 20 مطروح 29 21 السلوم 34 20 سيوة 37 21 بورسعيد 31 23 دمياط 30 21 الزقازيق 35 22 المنصورة 34 21 الإسماعيلية 35 20 السويس 35 21 العريش 31 20 رفح 31 20 رأس سدر 36 24 نخل 34 16 نويبع 37 26 طابا 33 20 كاترين 31 17 الطور 34 24 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 38 27 مرسى علم 37 26 الفيوم 35 22 بني سويف 36 21 المنيا 37 23 أسيوط 38 24 سوهاج 39 24 قنا 40 25 الأقصر 41 25 أسوان 42 26 إدفو 43 26 أبو سمبل 42 25 الوادي الجديد 42 26 شلاتين 35 26 أبو رماد 35 27 حلايب 34 28 رأس حدربة 34 27

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.