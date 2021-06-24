تراند الفن: استثناء العمالة المنزلية من الحجر الصحي المؤسسي للقادمين إلى المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد : أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تحديث آليات وإجراءات ‏الحجر المؤسسي/ المنزلي، للقادمين إلى المملكة.‏ وأشارت الهيئة إلى أن الحجر الصحي المؤسسي سيُطبق على جميع القادمين من خارج المملكة على نفقتهم. وأكدت على استثناء عدة فئات من الحجر، أبرزهم المواطن والمواطنة وزوجة المواطن ووالدته، وزوج المواطنة ووالدتها وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة، على أن يُطبق عليهم الحجر المنزلي 7 أيام، وإجراء فحص PCR في اليوم السادس.

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