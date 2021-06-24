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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 26 دقيقة مضت المرصد 38 زيارة
صحيفة المرصد: علمت “المرصد” أن الأنباء المتداولة حول إعفاء نادر بن إبراهيم الوهيبي،مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، وإحالته للتحقيق، غير صحيحة.
فيما تبين أن الموقع الإخباري الذي قام بنشر الخبر هو موقع منتحل لأحد المواقع الإخبارية في المملكة.
وكان الموقع المنتحل زعم أنه تم إعفاء نادر بن إبراهيم الوهيبي، جاء بسبب تجاوزاته وتلفظه على المتقاعدين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المرصد تكشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إعفاء “الوهيبي” من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.