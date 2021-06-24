تراند الفن: المرصد تكشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إعفاء “الوهيبي” من منصبه

صحيفة المرصد: علمت “المرصد” أن الأنباء المتداولة حول إعفاء نادر بن إبراهيم الوهيبي،مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، وإحالته للتحقيق، غير صحيحة.

فيما تبين أن الموقع الإخباري الذي قام بنشر الخبر هو موقع منتحل لأحد المواقع الإخبارية في المملكة.

وكان الموقع المنتحل زعم أنه تم إعفاء نادر بن إبراهيم الوهيبي، جاء بسبب تجاوزاته وتلفظه على المتقاعدين.