تراند الفن: كيف تتجنب الإصابة بالأمراض بسبب المكيف في الطقس الحار؟.. “طبيبة”تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : قدمت طبيبة روسية مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد وعدد من الأمراض خلال الطقس الحار والإستخدام الدائم للمكتبات.

وقالت الطبيبة، تاتيانا أن درجات الحرارة في كثير من الأماكن تجاوزت الـ30 درجة مئوية، وفي مثل هذه الظروف يخاطر الناس بالإصابة بالمرض عندما يدخلون من شارع حار إلى غرفة باردة حيث يعمل مكيف الهواء. وفقا ل”سبوتنيك”،

ونصحت بضبط نظام درجة الحرارة الصحيح على مكيف الهواء. كقاعدة أولى.

وتابعت الطبيبة “إذا دخلت من شارع أو مكان حار، فلن تحتاج إلى تشغيل مكيف الهواء على الفور عند 16 درجة. أي، يجب ألا تزيد درجة الحرارة عن 6-8 درجات. ويجب تبريد الهواء تدريجيا، الأمر نفسه ينطبق على ضرورة خفض درجة الحرارة تدريجيا في السيارة”.

وأضافت :أما القاعدة الثانية، فهي التركيب الصحيح للمكيف، أي لا نجلس تحت المكيف، فالمسافة منه إلى الشخص العامل على المنضدة يجب أن تكون متر ونصف إلى مترين. والمكيف لا ينبغي أن يكون موجها إلى الشخص، يجب أن يكون موجها إلى الأطراف “. كما ونصحت بعدم السماح بتراكم الأتربة والبكتيريا في المكيفات، لذلك يجب تنظيف الفلاتر بانتظام في الأجهزة.

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