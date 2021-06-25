تراند الفن: انهيار برج سكني في أمريكا ومقتل شخص وفقدان 99 آخرين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد_ وكالات :قال مسؤولون إن المئات من رجال الإطفاء والإنقاذ بحثوا وسط الأنقاض عن ناجين بعد انهيار جزء من برج سكني في منطقة مطلة على المحيط الأطلسي، بجنوب ولاية فلوريدا الأميركية.

وقال المسؤولون إن انهيار البرج السكني المؤلف من 12 طابقا، أدى إلى مقتل شخص على الأقل بينما لا يزال نحو 100 آخرين في عداد المفقودين.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ رصدت أصوات طرق وأصواتا عالية أخرى، لكنها لم ترصد أصواتا بشرية قادمة من تحت الأنقاض بعد ساعات من انهيار جزء كبير من مبنى أبراج “تشامبلين تاورز ساوث” في سيرفسايد، وفقا لرويترز.

وشُيّد البرج السكني في عام 1981 وبها أكثر من 130 وحدة سكنية، نحو 80 وحدة منها كانت مأهولة وقت الحادث.

ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى، لكن مسؤولين ومحليين قالوا إن البرج كان يخضع لإصلاحات لإعادة تأهيله، وأن مبنى مجاورا تحت الإنشاء.

وقال مدير شرطة مقاطعة ميامي-ديد، فريدي راميرز، للصحفيين إن 99 شخصا في عداد المفقودين.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إن فرق الإنقاذ قامت بإجلاء 35 شخصا من الجزء الذي لم يسقط من المبنى، بينما تم انتشال اثنين، أحدهما كان ميتا، من تحت الأنقاض بعد الاستعانة بالكلاب المدربة والطائرات المسيرة للبحث عن ناجين.

ولم يتضح عدد من كانوا داخل البناية عندما انهارت جزئيا بعد أن انفصل قطاع وسقط في حوالي الساعة 05:30 صباحا بتوقيت غرينتش.

وقال رئيس بلدية سيرفسايد، تشارلز بركيت، لوسائل الإعلام “من الصعب تخيل كيف حدث ذلك”، مشيرا إلى أن أعمال بناء كانت تجري على سطح المبنى، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن ذلك كان سبب الانهيار.

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