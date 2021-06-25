تراند الفن: سلالة الدلتا.. الكشف عن 3 أعراض جديدة للإصابة بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد :أثار متغير دلتا من فيروس كورونا، الذي اكتُشف لأول مرة في الهند، المخاوف من قابلية انتقاله بشكل أوسع.

وحث خبراء على تحديث القائمة الرسمية للأعراض المرتبطة بمتغير دلتا الجديد، حيث أفادت تقارير بأن الأعراض الأكثر شيوعا المبلّغ عنها، هي: الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

ويوضح موقع NHS الإلكتروني حاليا أن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

• ارتفاع درجة الحرارة – وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك.

• سعال جديد ومستمر – وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة.

• فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

ومع ذلك، يبدو أن هذا يتناقض مع الأعراض الجديدة الأكثر شيوعا في متغير دلتا.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يرأس دراسة Zoe Covid Symptom، مؤخرا إن الأعراض الرئيسية الثلاثة قد تكون أقل شيوعا الآن.

وأوضح: “منذ بداية مايو، كنا نبحث في أهم الأعراض لدى مستخدمي التطبيق – وهي ليست كما كانت. يبدو أن هذا المتغيّر يعمل بشكل مختلف قليلا”.

وتستند نتائج دراسة Zoe Covid Symptom إلى آلاف المستخدمين الذين قدّموا أعراضهم.

وتُظهر البيانات من التطبيق، أن السعال المستمر والحمى – الأعراض الكلاسيكية – أقل شيوعا مما كانت عليه من قبل.

ويبدو أن فقدان الشم وضيق التنفس يقعان في أسفل القائمة الآن، ما يشير إلى أن الأعراض كما سُجّلت سابقا تتغير مع المتغيرات المتطورة للفيروس.