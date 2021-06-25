تراند الفن: “على عكس السائد”.. 3 أطعمة ينصح بتناولها باردة.. والكشف عن فوائدها الصحية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد: أوضح أنتي غال، ممثل جمعية التغذية الألمانية، أن بعض الأطعمة الشائعة ينصح بتناولها باردة وليس ساخنة.

وقال أن البطاطا والأرز والمعكرونة يجب أن تؤكل باردة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من النشاء والكربوهيدرات، التي تسبب عند تناولها ساخنة، ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم. ولكن عند تناولها باردة تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء. وفقا لموقع focus.de .

وتابع، “عندما تكون الأطعمة باردة، يتعامل الجسم مع النشأء على أنه مادة متحللة، ما يؤثر في نبيت الأمعاء، ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وحتى قد يساعد على تخفيض الوزن”.

وأضاف: تعود مساعدته للأمعاء في امتصاص النشاء بنفس طريقة امتصاص الألياف الغذائية، ما يساعد على تعزيز نبيت الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

وأشار إلى أن تنظيم مستوى السكر في الدم يساعد على تخفيض الشعور بالجوع، وأن كمية السعرات الحرارية في الأطعمة الباردة المحتوية على النشاء تنخفض.

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