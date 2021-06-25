نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين تخفيضات تصل ل 70% أقوى خصومات السعودية في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية والخصومات المقدمة منه، إذا كنت تبحث عن مكان جيد لبيع السلع الغذائية وبأفضل سعر فعليك بالتوجه إلى متجر العثيم في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقدم عروضاً تصل إلى 50% على أي سلعة غذائية ترغب بشرائها، فهو هدفه الوحيد أن يوفر منتجات غذائية طازجة ولكن بأسعار مناسبة لفئات المجتمع السعودي. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية: تخفيضات العثيم عصير المراعي وصل سعره داخل العثيم إلى 13.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 18 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم شراب شعير موسى وصل سعره بعد العرض إلى 25.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 29.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم بي كولا وصل سعرها إلى 32.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 45 ريال سعودي.

وصل سعر جبن الرومي “250 جم” إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 21.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد مستورد وصل سعر الكيلو منه إلى 26.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 43.99 ريال سعودي.

بألهنا لبن “450 جم” وصل سعره إلى 3.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 5.45 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على دورا زيت خليط 700 ملي وصل سعره إلى 11.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين مكرونتو مكرونة أنواع وصل سعرها بعد العرض إلى 2.25 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بالهنا جبنة مثلثات 8 قطع 3 علب وصل سعرها إلى 8.99 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 13.95 ريال سعودي.

وصل سعر نادك حليب إلى 12.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 17.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين تخفيضات تصل ل 70% أقوى خصومات السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين تخفيضات تصل ل 70% أقوى خصومات السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.