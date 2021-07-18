فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:09 مساءً - لقيت

صوفيا تشيونغ نجمة الأماكن الشاهقة الشهيرة في “إنستجرام” حتفها، إثر سقوطها عن علو

في منطقة شلال أثناء التقاط صور “سيلفي” مع أصدقائها.

وذكرت

صحيفة “الصن” البريطانية، السبت، أن صوفيا تشيونغ ( 32 عاما) من المؤثرين على “إنستجرام”

معروفة بتسلقها الأماكن الهاشقة، في هونغ كونغ. وفقا لسكاي نيوز.

وقالت

إن تشيونغ انزلقت أثناء التقطت الصور لتقع عن ارتقاع عال قبالة شلال في منطقة يوين

لونغ في هونغ كونغ.

ولم

تعرف صوفي عندما اصطحبت ثلاثة من أصدقائها أن رحلة الاستمتاع في حديقة طبيعية ستكون

اليوم الأخير في حياتها.

وبعدما

سقطت “نجمة إنستجرام” في الماء، اتصل أصدقاؤها بخدمات الطوارئ ووصل المسعفون بسرعة

إلى المكان، حيث تمكنوا من الوصول إلى جسدها ونقلوها بسرعة إلى المستشفى، وهناك أعلن

عن وفاتها.

واشتهرت

صوفيا بأنها كانت جريئة وشاركت صوراً لمغامراتها المحفوفة بالمخاطر وهي تتسلق حواف

المناطق الشاهقة وقمم الجبال.

وتقول

في سيرتها الذاتية عن حبها للمغامرات “يجب أن تكون الحياة ممتعة وليست غبية”.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صدمة.. مصرع مشهورة “إنستجرام” أثناء التقاط سيلفي من مكان شاهق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.