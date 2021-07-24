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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم للمخبوزات لزوم الحلا بعد العيد وتخفيضات تصل الى أكثر من 40% على الحلويات والمخبوزات الطازجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم للمخبوزات، شركة أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية من الشركات الكبيرة التي تتخصص في مجال بيع المنتجات الغذائية والسلع المختلفة، وتسعى شركة عبد الله العثيم إلى التطور والتقدم بشكل مستمر، ويظهر ذلك من خلال مجموعة الخدمات التي يتم تقديمها من قبل الشركة للعملاء، وتعمل شركة العثيم على تقديم أفضل العروض الممكنة للعملاء بشكل دائم، حيث أن هذه العروض يتم تقديمها كل فترة.
عروض العثيم ليوم الخميس بالعيد واستمرار التخفيضات التي تتعدى 34% على البقالة والنواشف
عروض العثيم الاسبوعية
من أفضل الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية هي شركة عبد الله العثيم التي تهتم بتقديم أفضل الخدمات للعملاء، ومن أمثلة ذلك العروض المميزة التي تقوم شركة العثيم بتقديمها للعملاء، هذه العروض التي تحتوي على كل المنتجات والسلع المختلفة التي يبحث عنها العملاء بشكل دائم، حيث تهتم شركة العثيم بهذه العروض بشكل خاص وتعمل على عرض جميع المنتجات الغذائية والسلع الأساسية من خلال هذه العروض.
تخفيضات العثيم لهذا الأسبوع
ينتظر عدد كبير من العملاء هذه العروض لشراء كل احتياجاتهم، حيث أن أسواق العثيم من الأماكن المضمونة التي يثق بها العملاء، كما أن المميز في هذه الأسواق أنها تمكن العميل من الحصول على كل المنتجات من مكان واحد، وذلك الأمر الذي يبحث عنه مجموعة كبيرة من العملاء لأن ذلك يساعد على توفير الوقت والمجهود.
العثيم العروض الترويجية
- عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر علبة حلويات شرقية فاخرة وسط ١٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٨ ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر علبة زود كعك وبيتي فور مشكل ديلوكس كبير ٢٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٠ ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة شوكولاتة جالكسي جواهر ٩٠٠ جم ٥٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٠ ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة كعك سادة بالسمن، ملبن بالتمر والقرفة ٢٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٩ ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة بيتي فور فاخر شوكولاتة ومكسرات ٣٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٩ ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة كوكيز الشوكولاتة ديلوكس ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣ ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة زد كرواسون جبن بيضاء٥ قطع ٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩ ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة زود شابورة شرائح نخالة علبة ٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة علكة ريجليز فراولة اكسترا بلا سكر ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة كوب كيك يمامة فانيليا ٢٥ جم ٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢ ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة شوكولاتة غندور بك ٢٧ جم ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر علبة بسكويت بالزن بيك اب شوكو ١٠٦ جم ٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١ ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم بلغ سعر علبة شوكولاتة كادبوري بابلي ٢٠٤ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧ ريال سعودي.
- عروض العثيم مول بلغ سعر علبة ويفر لواكر تورتينا أصلي ١٢٥ جم ١٧ ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم بلغ سعر علبة بسكويت أمريكانا كوكيز ٩٠٨ جم ٢٦ ريال سعودي.
- اسعار العثيم و بروشور العثيم بلغ سعر علبة كرواسون جونيور سادة ميني ١٦ جم ١٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢ ريال سعودي.
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