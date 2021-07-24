أحدث ديكور مطبخ أمريكي 2021 بالصور وجميع الألوان

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محمد سياف - ابو ظبي - الكثير من الفتيات المقبلات على الزواج يبحثن عن ديكور مطبخ أمريكي حديث لما يتميز به المطبخ الأمريكي من مظهر رائع بالإضافة إلى أنه لا يحتاج إلى مساحة كبيرة، فهو غالباَ ما يكون مفتوحاَ على غرفة المعيشة، وهناك العديد من الأشخاص من يفضلون استغلال المساحات في الشقة، والشعور باتساع المكان وإزالة الجدران وهو ما يتوافر في المطبخ الأمريكي، فهو يضم غرفة السفرة والمطبخ معاَ من خلال إضافة بعض اللمسات الفنية.

يوصي العديد من خبراء التصميمات والديكورات بتصميم المطابخ المفتوحة فهي تعبر عن النمط العصري الجديد، وفي مقالنا نعرض أحدث ما ابتكره خبراء التصميمات العصرية والديكور، والعديد من الصور المقدمة تستغل المساحات وتعطي انطباعاَ باتساع المكان، ومن أبرز ما تقدمه التصميمات الجديدة هو الاستغناء عن السفرة والنيش مع إمكانية إضافة لمسة جمالية له بخزانة المطبخ، ووضع مقاعد السفرة حول طاولة من نفس ديكور المطبخ.

أحدث ديكور مطبخ أمريكي 2021 بالألوان

نعرض في الصور التالية ألواناً مختلفة ومتعددة تناسب جميع الأذواق مع وجود لمسة جمالية جديدة يمكن لكل عروس إضافتها في منزلها الجديد.

تصميمات مطابخ باللون الأسود

اللون الأسود من الألوان المذهلة والرائعة للمطابخ، ويمكن إضافة ألوان عديدة معه لإضفاء لمسة جمالية وخاصة اللون الرمادي والفضي ويمكن أيضاًَ طلاء حائط المطبخ بأي منهم للحصول على تصميم أنيق وساحر، وفي إحدى الصور تم استغلال أحد جوانب المطبخ واستخدامه مثل النيش ووضع بعض الأطقم الخاصة بالطعام والأكواب في شكل رائع فإن ديكورات المطابخ الأمريكية من التصميمات الرائعة التي توفر الكثير من المساحات في المنزل.

تتميز المطابخ الأمريكية بأنها مفتوحة على غرفة المعيشة ولذلك يجب أن تتناسق ألوان المطابخ والديكورات مع ألوان غرفة المعيشة المطلة عليها، كما يجب أن تتماشى أشكال الكراسي وألوانها مع ديكور المطبخ ويعد الخشب البني الغامق بالتناسق مع اللون الأبيض من الألوان الجذابة والمتناسقة وتظهر بوضوح في الصور التالية كما يمكن الدخول هنا والتعرف على أسعار المطابخ الخشب 2021 في مصر.

يتميز المطبخ الأمريكي بأنه يوفر مساحة في المنزل وخاصة وأنه يطل على غرفة المعيشة ولذلك فهو يضم العناصر الأساسية والضرورية لإتمام عملية الطهي، وأهم عنصر به هو البار الذي تتناغم ألوانه مع ألوان غرفة المعيشة والأرضية في تناسق جميل جذاب، وما يتميز به أيضاً أنه يستخدم لتناول وجبات الطعام، ويتم إضافة عدداً من عناصر الديكورات إليه من خلال الأضواء أو الورود أو ترتيب لبعض أدوات المطبخ الصغيرة الملونة.