نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم رنين عروض ليوم الثلاثاء القادم الموافق 27 يوليو 2021 في جميع فروع رنين وهي عروض وتخفيضات على مجموعة مميزة من الأجهزة الكهربائية التي تقدمها رنين سنوضحها لكم مرفقة بالصور من خلال هذا المقال كما تقدم رنين يوم الثلاثاء عروض الساعة المميزة وعروض على المفروشات والعديد من الأدوات الأخري.

عروض يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 على الأجهزة الكهربائية

تقدم رنين أجهزة كهربائية بعروض مميزة لعروض يوم الثلاثاء حيث تتراوح الأسعار بين 99 جنيه إلى 299 جنيه وتتنوع الأجهزة الموجودة بالعرض فمنها غلاية مياه وخلاط دورق 1.2 لتر وكبة لحوم وخضروات 500 وات وماكينة حلاقة للشعر وجهاز ترمو متر وشواية كهربائية وكل هذا إلى جانب بعض الأجهزة الأخرى الموجودة في عرض الثلاثاء.

عروض الساعة المميزة من رنين يوم الثلاثاء

عرض الساعة المميزة من الساعة ال6 إلى الساعة ال7 مساءً وتقدم رنين بها خصم 60% على أسعار النجف كما تقدم بتلك الساعة عرض مميز على طقم عشاء اركوبال وعدد من قطع الملابس الرجالي كما تقدم علبة كمامة طبية باستيك ودعامة عدد 50 قطعة بسعر 25 جنيه فقط بدلاً من 70 جنيه كما تقدم علبة كمامة طبية ثلاث طبقات بسعر 20 جنيه بدلاً من 45 جنيه.

عرض الساعة المميزة من الساعة ال 9 إلى الساعة ال 10 مساءً ويقدم فيها طقم حلل استنلس عدد 10 قطع مستورد بأحجام مختلفة كما يوجد تكييف واحد ونص حصان بارد بلازما ديجيتال مع سعر شامل التركيب والتوصيل إلى جانب عدد من العروض الأخري.

كما يوجد الكثير من العروض الأخري التي تقدمها رنين ليوم الثلاثاء على الكثير من المنتجات حيث انه عندما تقوم بزيارة أحد فروع رنين قم بالاستفسار عن العروض المقدمة وسوف يتم إطلاعك على جميع العروض المتوفرة ليوم الثلاثاء السابع والعشرين من يوليو الجاري.