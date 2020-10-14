نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تسريب صور زوجة ترامب ايام المراهقة بجسم رشيق وجمال جذاب.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ل​ـ ميلانيا ترامب​ زوجة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالأبيض والأسود عندما كان عمرها 17 عام. ولاقت هذه الصور اهتماما كبيرا.

واشار المتابعون الى ان ملامحها متغيرة وظهرت في الصور بجسم رشيق ما زالت محافظة عليه لغاية الآن.

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وكان كشف دونالد ترامب مؤخرا عن إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية. إثر تأكد إصابة مستشارته هوب هيكس.

وأكد ترامب أنه وزوجته سيخضعان للحجر الصحي، وأعلن عن هذا الخبر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.





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