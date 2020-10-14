الخطوط السعودية تعلن عن تخفيضات كبرى وتوضح طريقة الاستفادة منها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٥١ مساءً (دوت الخليج)

أعلنت الخطوط السعودية تقديم تخفيضات للعسكريين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يوجد تخفيض للعسكري؟ وهل أقدر أحجز من النت وأقص التذاكر من الخطوط؟ أم لازم أحجز عن طريق الخطوط؟». ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يوجد تخفيض للعسكريين. ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل، ثم التفضُّل بزيارة أحد مكاتبنا ليتمكَّن الموظف المختص من خدمتك». للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: أب يغتصب طفلته الرضيعة حتى الموت.. تفاصيل مروعة شاب يهدد فتاة قاصر ووالدتها في السعودية بنشر صور فاضحة لهما (شاهد) سحل فتاة حتى الموت من قبل متحرشين وغضب عارم يجتاح مصر في 8 صور.. نجمة "عشيق أمي" تقوم بحركات إغراء جريئة وهي ترتدي فستاناً قصيراً للغاية بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل كشفت صدرها بالكامل.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير الفنانة بلقيس ترتكب جريمة وتعترف: زوجي شريك فيها بالفيديو والصور.. هكذا كان الظهور الأخير للفنان محمود ياسين ثمان عبارات تستفز الرجل وتجعله ينفر منك شاهد.. العنود العيسى تظهر وسط أحضان شاب أسود وتثير موجة غضب بيان هام من الجوازات السعودية يتعلق باشتراطات السفر بعد ساعات من وفاة محمود ياسين وفاة فنان مصري آخر بدون حمالة صدر.. زوجة بطل مسلسل المؤسس عثمان تستعرض جمالها الأسطوري ليال عبود: سأثبت جمالي للجميع بهذه الطريقة (شاهد) ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

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