نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الخطوط السعودية تجيب عن أهم استفسار شغل تفكير جميع العملاء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً (دوت الخليج)

كشفت الخطوط السعودية عن أسباب الحصول على معلومات البطاقات الائتمانية لبعض العملاء، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يحق لموظف مبيعات الخطوط السعودية عبر الاتصال أخذ معلومات البطاقة الائتمانية؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتم طلب معلومات البطاقة الائتمانية من قبل الموظف في حال أردتم إصدار التذاكر عن طريق البطاقة الائتمانية أو في حال تعديل الحجز».

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وفي وقت سابق قالت الخطوط الجوية السعودية إن جدول التشغیل التدريجي لجميع الرحلات الدولیة اشتمل على نحو 20 وجهة حتى تلك اللحظة وسوف يتم استخدام الطيران السعودي وَالمطارات السعودية في تلك الرحلات.

وفي تغريدة علي منصة التغريدات القصيرة تويتر فقد كَتبت الخطوط السعودية إن هناك في الوقت الحالي 20 وجهة دولية تعمل عبر الطيران السعودي ، بعد استئناف الرحلات الدولية ابتداءً من 15 سبتمبر/ أيلول السابق ، لجميع وَكافة لفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر عبر الخطوط الجوية السعودية.

وَكتبت الخطوط الجوية السعودية علي منصة التغريدات القصيرة تويتر أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي موزعة علي سبعة وجهات في منطقة الأتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة، و6 وجهات في إفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط لدولتين عربيتين.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي أكدت أنه زفي شهر يناير المقبل من العام الجديد 2021 سوف يتم إزالة كافة القيود وسوف يعود الطيران السعودي الي العمل مرة اخري ويستقبل كافة الرحلات الدولية دون اي قيود.



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