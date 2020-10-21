الملك سلمان يصدر قراراً بتعيينات جديدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٥٠ مساءً (دوت الخليج )

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارًا بالموافقة على تعيين عدد من رؤساء الجامعات.

أعلن ذلك وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وبارك الوزير آل الشيخ للمعينين، نيل ثقة القيادة، وهم:

الدكتور معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى

الدكتور علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء.

الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن.

ودعا وزير التعليم لرؤساء الجامعات الجدد بالتوفيق لخدمة الوطن وقيادته.

وكتب عبر حسابه على "تويتر" :" مبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم: ١- أ.د.معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى. ٢- د.علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء. ٣- د.صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن..



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