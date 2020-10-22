خبر سار من الخطوط السعودية لعملائها في مختلف أنحاء العالم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٨ مساءً (دوت الخليج)

قالت الخطوط الجوية السعودية إن جدول التشغیل التدريجي لجميع الرحلات الدولیة اشتمل على نحو 20 وجهة حتى تلك اللحظة وسوف يتم استخدام الطيران السعودي وَالمطارات السعودية في تلك الرحلات.

وفي تغريدة علي منصة التغريدات القصيرة تويتر قالت الخطوط السعودية إن هناك في الوقت الحالي 20 وجهة دولية تعمل عبر الطيران السعودي ، بعد استئناف الرحلات الدولية ابتداءً من 15 سبتمبر/ أيلول السابق ، لجميع وَكافة لفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر عبر الخطوط الجوية السعودية.

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وَكتبت الخطوط الجوية السعودية علي منصة التغريدات القصيرة تويتر أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي موزعة علي سبعة وجهات في منطقة الأتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة، و6 وجهات في إفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط لدولتين عربيتين.

وكانت الخطوط السعودية حددت الفترة الزمنية لاسترجاع قيمة التذكر بعد الإلغاء بالنسبة لطرق الدفع سواء كان الدفع بـ(كاش- سداد) أو بالبطاقة الائتمانية.

وأكدت في ردها على أحد العملاء أن عملية الاسترجاع قد تستغرق في حال كانت طريقة الدفع بـ(كاش- سداد) من 3 أيام إلى 21 يوم، وفي حال السداد بالبطاقة الائتمانية مدة الاسترجاع إلى 45 يوم عمل».

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي أكدت أنه سيتم إزالة كافة القيود وسوف يعود الطيران السعودي إلى عمل مرة أخرى ويستقبل كافة الرحلات الدولية ابتداء من شهر يناير المقبل 2021.



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