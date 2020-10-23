7 شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصي في السعودية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٨ مساءً (دوت الخليج)

حددت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة شروط إصدار رخصة القيادة الخصوصي. وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن إصدار رخصة القيادة الخصوصي تتطلب إتمام سن الـ18، وأن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: المدفع يظهر على سرير إحدى مستشفيات الرياض.. والعلي يعلق (شاهد) بالفيديو.. توقعات ميشال حايك المخيفة ترعب نيشان وتضطره لاختتام الحلقة بصدر شبه عاري.. بطلة مسلسل البرنس تشعل مهرجان الجونة الكويتية فجر السعيد تسخر من رانيا يوسف منى زكي في بداية مشوارها قبل 30 عام.. شاهدوا جمالها قبل قليل.. ياسمين صبري تستعرض مفاتنها وجمالها فوق سجادة حمراء 6 مشاهد قاسية في اغتصاب زوجة أمام زوجها: ارحمني أنا حامل على طريقة جورجينا.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان مثير في مهرجان الجونة إستدعاء دينا الشربيني.. فهل تعرض عمرو دياب للقرصنة؟ (شاهد) سفيرة إسرائيل في القاهرة تعترف بسر يتعلق بالراحل فريد الأطرش أولى مشاهد مهرجان الجونة.. مي عمر ونسرين طافش ورانيا يوسف بصدور عارية على "الحمراء" شمس الكويتية ترفع ملابسها الخفيفة لكشف منطقة حساسة ما هي أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل العربي؟ بالفيديو.. ظهور دينا الشربيني مستلقية على السرير للخضوع لعملية تجميل فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز ومن بين الشروط أيضًا، السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة، ودفع الرسوم، وتسديد المخالفات إن وجدت، ويتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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