شرطة مكة تكشف ملابسات فيديو التحرش الجنسي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٢ مساءً (دوت الخليج)

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين، أنها باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل.

وأكدت “شرطة مكة” -بحسب ما نشرت “إمارة مكة” على حسابها في “تويتر”، أنه “تم تحديد هوية المستغيث والمتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية؛ تمهيدًا لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة”.

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وكان هاشتاق #متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي تصدر قائمة تريند تويتر في المملكة، بعد تداول مقطع لطفل يصرخ ويستغيث من الاعتداء الجنسي، بحسب ما ذكر مغردين.





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