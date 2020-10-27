نقل كفالة خادمة الشروط والرسوم والإجراءات الكاملة.. تفاصيل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٠ مساءً (احداث نت)

تتم إجراءات نقل كفالة خادمة بصورة إلكترونية عبر ابشر من حساب صاحب العمل القديم وصاحب العمل الجديد، ولا حاجة لمراجعة الجوازات أو إلى اي من الإجراءات اليدوية، هنا سنتعرف إلى هذه الإجراءات بالتفصيل.

شروط نقل كفالة الخادمة

حتى يتم نقل كفالة الخادمة بشكل صحيح يجب:

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موافقة الكفيل القديم والجديد على النقل.

إلا يكون على الكفيل الجديد مخالفات مرورية أو مخالفات لقانون العمل.

موافقة مكتب العمل.

تسديد رسوم نقل كفالة خادمة وهي 2000 ريال في حال كانت المرة الأولى التي يتم فيها النقل، 4000 ريال للمرة الثانية، 6000 ريال للمرة الثالثة.

طريقة نقل كفالة خادمة

أما بالنسبة إلى إجراءات نقل كفالة خادمة فهي تتم بصورة إلكترونية عبر ابشر وفق الخطوات التالية:

يدخل الكفيل القديم إلى حسابه في ابشر ثم قائمة خدماتي.

يختار “الجوازات” ثم “نقل الخدمات”.

يدخل بيانات الخادمة كما يظهر في الصفحة وهي رقم إقامتها وتاريخ الميلاد.

ثم يدخل بيانات الكفيل الجديد في الصفحة التالية.

بعدها سيصل رمز تأكيدي إلى هاتف الكفيل القديم للتأكيد على عملية النقل، يتم إدخال الرمز ليتم التأكيد.

الخطوة الأخيرة يجب على صاحب العمل الجديد (الكفيل الجديد) تادخول إلى حسابه في أبشر ومن قسم خدماتي ثم نقل الخدمات يوافق على نقل الخادمة إلى اسمه.

طبعًا قبل تنفيذ هذه الإجراءات يجب تسديد الرسوم عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من الحساب البنكي أو من أجهزة الصراف الآلي، ليكون بذلك تمت إجراءات نقل كفالة خادمة إلكترونيا عبر ابشر.

هل يمكن نقل كفالة خادمة قبل اصدار الاقامة؟

بحسب تعليمات مديريات الجوازات فإنه لا يمكن نقل كفالة الخادمة أو العمالة المنزلية إلا بعد إصدار هوية مقيم، وبالتالي يلزم اصدار الاقامة أولًا ثم نقل الخدمات بعد الاصدار.

نموذج نقل كفالة خادمة

يتساءل البعض عن نموذج نقل كفالة الخادمة إلا أنه منذ أن أصبحت االخدمة إلكترونية وتتم عبر ابشر لم يعد هناك حاجة للنموذج ويكفي تقديم الطلب عبر ابشر وموافقة صاحب العمل الجديد على النقل.

كم تستغرق عملية النقل؟

عادة ما تحتاج العملية إلى عدة أيام حتى تتم بشكل كامل، من بعد تقديم الطلب والموافقة عليه من قبل صاحب العمل الجديد، وعلى الأكثر ستحتاج عملية النقل 15 أيام كحد أقصى.

بذلك نكون تعرفنا إلى إجراءات نقل كفالة خادمة منزلية بالتفصيل وكيف تتم عملية النقل بشكل إلكتروني عبر ابشر.



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