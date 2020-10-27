رد ناري من الأمير سطام بن خالد يرد على تغريدة ماكرون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٩ مساءً (احداث نت)

رد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، التي قال فيها “لا شيء يجعلنا نتراجع أبداً”. وكان الرئيس الفرنسي قد صرح بقوله: ” لا شيء يجعلنا نتراجع، أبداً، نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، ولا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية ” . ورد الأمير سطام مستنكرا ما يزعمه ماكرون، قائلا: عن أي روح سلام تتحدث وأنت تقبل الإساءة لرسولنا الكريم؟ ” . وأضاف الأمير سطام موجها حديثه لماكرون: ” أليس تأييد الإستهزاء بالأديان يثير الحقد بين الناس؟ النقاش العقلاني هو نقاش حول معلومة ورأي وليس إستهزاء ” . وتابع:” هل كرامة الإنسان والقيم العالمية لديكم هي أن تسمح بالإساءة للأديان والأنبياء دون أي احترام وتقدير لأتباعهم”. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: يسرا تشعل مسرح الجونة بـ «3 دقات» وترتمي بأحضان حبيب بالفيديو.. الحشرات تجتاح قبر رجاء الجداوي وابنتها تكشف السر بسروال ملتصق بجسدها.. شمس الكويتية تكشف بطنها وتبرز مفاتنها.. شاهد تحديد موعد النطق بالحكم في قضية التشهير بـ "ديب" فنانة شهيرة وفائقة الجمال تثير الرعب في مهرجان الجونة.. شاهد السبب بالفيديو.. نسرين طافش تعلن حملها بطفلين قبل زواجها نادين نجيم تخرج عن طورها وترد على المتنمرين على إبنتها ملابس نسائية ملطخة بالدماء.. سكان العراق يستيقظون على مشهد مرعب (صور) إبنة السفير.. صراعٍ ثلاثي ينتهي بسقوط سانجار وأكين ما حقيقة حمل نسرين طافش بتوأم؟.. شاهد كيف أنتفخت بطنها واردافها.. فيديو بحمالة صدر فقط.. نسرين طافش تستعرض جسدها أثناء الاستحمام شمس الكويتية تفاجئ الجمهور بوشم بارز في مكان حساس مي العيدان في ورطة بعد سخريتها من ماجد المهندس بعد غياب نجمة مسلسل أنت اطرق بابي تفاصيل جديدة وأحداث ساخنة.. فيديو منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة

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