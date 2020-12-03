قاعدة عسكرية جديدة وضخمة للجيش التركي في هذه الدولة العربية ؟

الرياض - محمد الاطلسي - بدأ الجيش التركي، ظهر اليوم الأربعاء، في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بدولة سوريا .
وأفادت مصادر إعلامية محلية، بأن عدة جرافات عسكرية تابعة للجيش التركي وصلت ظهر اليوم إلى منطقة "المسبح" بمحيط بلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
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وأوضحت المصادر أن الهدف من استقدام الجيش التركي لهذه الجرافات إلى المنطقة آنفة الذكر هو البدء في أشغال إنشاء قاعدة تركية جديدة هناك.
كما أشارت المصادر إلى أن تعزيزات عسكرية تركية ضخمة مؤلفة من عدة جرافات ورافعات ضخمة وقرابة 60 عربة مصفحة وشاحنات وصلت اليوم إلى ريف إدلب الجنوبي قادمة من تركيا عن طريق معبر كفرلوسين شمالي إدلب.
يذكر الجيش التركي أنشأ أواخر الشهر الماضي قاعدة عسكرية جديدة في منطقة "تل بدران" الاستراتيجي بالقرب من بلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.
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