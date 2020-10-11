طريقة عمل ساتيه الفراخ مع صوص الفول السوداني الحار

ساتيه الفراخ من الاكلات الاسيوية المشهورة جدا وهي على وجه التحديد اكلة تايلاندية ، بتتقدم مع صوص الفول السوداني الحار ، من الاكلات السهلة واللذيذة جدا ، تعالوا نشوف مع بعض بالخطوات والفيديو طريقة ساتيه الفراخ مع صوص الفول السوداني الحار.
نصايح للوصفة:
– لو هتستخدمي اسياخ خشب لشوي الفراخ ، انقعي الاسياخ في المية لمدة ساعة قبل ما تستخدميهم عشان ميتحرقوش تحت الشواية او على الجريل.
– بالنسبة للفراخ ، تبلي شرايح صدور الفراخ او ممكن تستخدمي الوراك ، قبل الشوي ب 30 دقيقة على الاقل وحطيهم في التلاجة او ممكن تتبليهم وتسيبيهم طول الليل في التلاجة.
– تقدري تشوي اسياخ الفراخ على طاسة على النار ، او تحت الشواية في الفرن ، او على الجريل.
مكونات تتبيلة الفراخ:
– 3 قطع صدور فراخ – متقطعة شرايح طويلة ورفيعة.
– 1 معلقة كبيرة صويا صوص.
– 2 فص ثوم مفروم.
– 200 مل حليب جوز الهند “ممكن تستبدلوا بلبن رايب”.
– ½ معلقة صغيرة كمون.
– ½ معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.
– ¼ معلقة صغيرة جنزبيل مطحون.
مكونات صوص الفول السوداني:
– 3 معالق كبيرة مليانة من زبدة الفول السوداني.
– 1 معلقة كبيرة صويا صوص.
– ½ معلقة صغيرة شطة.
– 200 مل حليب جوز الهند “ممكن تستبدلوه بلبن رايب”.
– 1 معلقة كبيرة سكر بني.
– ½ معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.
– عصير ليمونة.
للتقديم:
– 1 فلفل احمر حار متقطع شرايح رفيعة.
– 2 معلقة كبيرة كزبرة خضرا مفرومة.
– ½ معلقة صغيرة شطة.
– ¼ بصلة حمرا متقطعة شرايح.
– 1 معلقة كبيرة فول سوداني محمص مفروم خشن.
– 1 معلقة صغيرة سمسم.
طريقة التحضير:
1- اول حاجة انقعي الاسياخ الخشب اللي هتستخدميها في المية لمدة نص ساعة ، عشان ده هيمنع انهم يتحرقوا ، وابدأي جهزي الفراخ.
2- حطي شرايح الفراخ في طبق كبير ، ضيفي عليها كل مكونات التتبيلة ، تبلي الفراخ كويس باستخدام ايدك وادعكي التتبيلة في الفراخ لمدة دقيقة ، غطيها وحطيها في التلاجة لمدة 30 دقيقة على الاقل ، وممكن تسيبيها طول الليل.
3- اثناء ما انتي سايبة الفراخ في التتبيلة ، حضري الصوص ، اخلطي كل مكونات صوص الفول السوداني ماعدا عصير الليمون ، وحطيهم في طاسة على نار متوسطة مع التقليب بمعلقة خشب ، الصوص هيبقى خفيف في الاول ولما يقرب يغلي هيبدأ يتقل معاكي ، متخليش الصوص يغلي ، قللي عليه الحرارة بس لما يقرب من الغليان وافضلي قلبي فيه لحد ما يتقل ، بعدها ارفعيه من على النار وضيفي له عصير الليمون.
4- طلعي الاسياخ من المية وهزيها عشان تتخلصي من المية الزيادة او امسحيها بفوطة المطبخ ، بعدها حطي شرايح الفراخ في الاسياخ ورصيهم على طبق.
5- هاتي الجريل ادهنيها بشوية زيت صغيرين ، وحطيها على النار سيبيها تسخن لحد ما يطلع منها دخان ، رصي اسياخ الفراخ على الجريل وسيبيها على النار من 8 – 10 دقايق لحد ما لونها يبقى بني دهبي ، مع تقليب الاسياخ باستمرار على الجانبين ، وعشان تعرفي استوت ولا لا اقطعي شريحة صغيرة من اكتر جزء سميك في الفراخ عشان تتأكدي من سواها ، لازم ميكونش في لون وردي في الفراخ من جوه.
6- رصي اسياخ الفراخ على طبق التقديم ، وسخني صوص الفول السوداني تاني شوية لو بتحبيها سخنة هي ممكن تتقدم يخنة او باردة ، رشي عليها من فوق الكزبرة الخضرا وشرايح الفلفل الاحمر الحار ، ولو بتحبي الاضافات الكتير ممكن تزودي رشة شطة مع شرايح البصل والفول السوداني المطحون والسمسم.
الطريقة بالفيديو:
طريقة عمل وصفة الفراخ بالزبدة الهندية بالخطوات والفيديو
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