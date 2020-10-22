اسباب رائحة الفم الكريهة وكيفية التخلص منها نهائيًا بطريقة صحية

اسباب رائحة الفم الكريهة تعد من المشاكل الكبرى التي تسبب إزعاج كبير للكثير من الأشخاص، حيث تسبب الرائحة الكريهة إحراج مستمر وفقدان الثقة بالنفس لكثير من الأفراد وخاصة أثناء الحديث مع الآخرين في وقت العمل أو أثناء الضحك، حيث يعجز الكثير من المواطنين عن تحديد السبب وراء ظهور هذه الرائحة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على أفضل الحلول السحرية للتخلص من هذه المشكلة من المنزل عن طريق استخدام وصفات طبيعية وغير اعتيادية.

اسباب رائحة الفم الكريهة

يعاني الكثير من الأفراد من التعرف على اسباب رائحة الفم الكريهة، لذلك سنتعرف على أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها.

تتمثل أسباب ظهور الرائحة في الآتي:

تناول أنواع من الطعام تؤدي بشكل كبير إلى تغير رائحه الفم مثل تناول أطعمة مثل (الثوم – البصل – التوابل – القهوة – الجبن – الأسماك) وغيرها من الأطعمة التي تتسبب في تكوين أحماض الكبريت والأسيتون التي تساهم بشكل كبير في ظهور الروائح الكريهة.

عدم الالتزام بغسيل الأسنان باستمرار مما يؤدي إلى تراكم فضلات الطعام بين الأسنان مما يؤدي إلى تكون طبقة من الجير على الأسنان.

عادة ما تظهر الروائح الكريهة بسبب جفاف الفم من اللعاب حيث يكون للعاب دور كبير في تطهير وترطيب الفم، لذلك تظهر مشكلة الروائح الكريهة عند جفاف.

من الممكن أن يؤدي الإهمال وعدم العناية السليمة بتقويمات وتركيبات الأسنان إلى ظهور الرائحة الكريهة، حيث يرجع السبب وراء ذلك إلى تراكم بعض بقايا الطعام عليها.

عادة ما يتغير رائحة الفم إلى رائحة كريهة عند النوم، حيث يشعر الشخص عقب الاستيقاظ برائحة كريهة للغاية، والسبب في ذلك هو توقف إفراز الخلايا اللعابية أثناء النوم، مما يؤدي إلى ظهور عدد كبير من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

عادة ما تعاني النساء الحوامل من الغثيان مما يؤدي إلى تغير رائحة الفم.

تُسبب تناول كمية كبيرة من أدوية علاج حساسية الأنف والجيوب الأنفية إلى جفاف الفم مما يساهم في ظهولر رائحة كريهة للفم.

تعسر الهضم عند الأفراد عادة ما يؤدي إلى تغير رائحة الفم إلى رائحة كريهة للغاية.

يعمل التدخين بشكل كبير على تغير رائحة الفم إلى رائحة كريهة للغاية وذلك بسبب تناول كمية كبيرة من التبغ يومياً، مما يؤدي إلى بقاء بعض المركبات الكيميائية داخل فم الشخص المُدخن عقب التدخين.

تتسبب بعض الأمراض المزمنة مثل ( السكري – ارتجاع المرئ – الالتهاب الرئوي – التهاب الحلق ) إلى تَكون رائحة سيئة للفم مما يؤدي إلى نفور أغلب الأشخاص عنك.

اسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

يعاني الكثير من الأطفال من ظهور رائحة سيئة للفم، فبعد إجراء العديد من الاختبارات على عدد من الأطفال يمكن أن نقول أن السر وراء ذلك يكمن في:

وجود المخاط الذي ينتج عن التهابات الجيوب الأنفية المزمنة.

التهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي تُعتبر من أهم الأسباب في تغير رائحة فم الطفل.

قلة تنظيف فم الطفل باستمرار قد يؤدي إلى تسوس الأسنان وتغير رائحة الفم.

جفاف الفم في بعض الأوقات.

تناول أدوية تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض التي تبقى في الفم لفترة كبيرة.

طرق علاج الرائحة الكريهة بالفم نهائيا

بعد التعرف على أهم اسباب رائحة الفم الكريهة سوف نتعرف على أفضل وأهم الطرق الصحية لعلاج هذه المشكلة والتخلص منها نهائيًا، تتمثل هذه الطرق في الآتي:

تنظيف الأسنان بالخيط الطبي مرتين في اليوم على الأقل.

شرب كمية مناسبة من الماء يوميًا، مما يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة وحماية الفم من ظهور هذه الروائح الكريهة مرة أخرى.

التغرغر بكمية مناسبة من الخل يوميًا، ولابد من ملاحظة أنه يجب تخفيف الخل بكمية مناسبة من الماء لحماية الفم من ظهور أي التهابات.

تناول كمية كبيرة من الفاكهة والخضراوات التي تحتوي على الألياف الطبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

فرك الأسنان بمادة بيكربونات الصوديوم، وذلك من خلال وضع كمية قليلة من بيكربونات الصوديوم على فرشاة الأسنان، حيث تعمل على الحفاظ بشكل كبير على توازن الأحماض في الفم مما يمنع ظهور البكتريا التي تُسبب للرائحة الكريهة.

ضرورة استخدام غسول الأسنان الذي يعمل على قتل البكتريا الموجودة في الفم والحصول على رائحة مقبولة.

مضغ علكة خالية من السكر باستمرار يساعد في القضاء على روائح الفم السيئة.

ضرورة الذهاب لطبيب الأسنان للتأكد من سلامة التقويمات والتركبيات الصناعية الموجودة على الأسنان.

مضغ كمية مناسبة من النعناع أو البقدونس يساعد بشكل كبير على ظهور رائحة منعشة للفم قد تدوم طويلًا.

تناول كمية مناسبة من الشاي الأخضر يوميًا يساعد على الحصول على رائحة منعشة للفم.

ما هي أفضل الطرق لعلاج أمراض اللثة؟

عادة ما تَكمن اسباب رائحة الفم الكريهة في بعض أمراض اللثة والأسنان بسبب تراكم كمية كبيرة من بكتيريا البلاك عليها، لهذا السبب سنتعرف على أفضل أنواع العلاج الفعالة للتخلص من أمراض اللثة والحفاظ بشكل كبير على صحة اللثة.

تتمثل طرق التخلص من أمراض اللثة والأسنان في الآتي:

الحرص على تنظيف الأسنان باستمرار من خلال استخدام فرشاة أسنان ناعمة بانتظام لمدَّة دقيقتين قبل الخلود إلى النوم، إلى جانب تنظيف الأسنان مرة أخرى خلال اليوم.

استخدام معجون أسنان قوي لغسيل الأسنان، مع ضرورة احتوائه على كميَّة مناسبة من مادة الفلورايدا لتجنب تراكم البكتيريا والميكروبات على الأسنان.

ضرورة التقليل من التدخين لحماية اللثة والأسنان من التساقط وللحصول على رائحة جيدة للفم.

ضرورة تنظيف الأسنان بالخيط الطبي باستمرار، وعادة ما يُفضل استخدامه قبل استخدام فرشاة الأسنان.

شرب كمية مناسبة من المياه يوميًا.

تقيل كميات السكر التي تَدخل إلى الفم يوميًا.

استخدام غسول الفم الطبي للمضمضة مما يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة وحماية اللثة من الالتهابات.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والأسباب الخاصة بتغير رائحة الفم إلى رائحة كريهة، كما تعرفنا على أفضل الطرق والوصفات الطبية للتخلص من هذه المشكلة، إلى جانب أننا تعرفنا على الطرق الصحية لعلاج مشكلة اللثة.