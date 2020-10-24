تبيض البشرة وتفتيحها بمكون واحد في دقيقتين بمكونات متواجدة في المنزل

كل امراءة تعتني بجمالها وجمال بشرتها، فكثير من النساء في مختلف البلدان يبحثن عن بشرة بيضاء مثالية خالية من العيوب أو أي شئ يشوه جمالها كوجود الحبوب علي الوجه أو الندبات أو أثار حب الشباب والخطوط الرفيعة والدقيقة، فبعد بحث عميق وجدنا ما ينفع البشرة بشكل كبير جداً من مكونات طبيعية متواجدة في المنزل، لذا فقد نقدم لكم وصفات منزلية لتبيض البشرة وتفتيحها في دقيقتين فقط. تبيض البشرة وتفتيحها في دقيقتين فقط بمكونات طبيعة تبيض البشرة وتفتيحها في دقيقتين فقط بمكونات طبيعة المكونات: ملعقتين كبيرتين من الشوفان ملعقة صغيرة من البيكينج بودر (صودا الخبز) ملعقة صغيرة من العسل كمية مناسبة من الماء الدافئ طريقة التحضير والاستعمال: خلط المكونات مع بعضهما البعض، ثم وضعهما علي البشرة لمدة قد تصل الي 30 دقيقة، ويُغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد. خلطة الشوفان وماء الورد خلطة الشوفان وماء الورد المكونات: ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ملعقة كبيرة من الطحين الأبيض ملعقة صغيرة من عسل النحل كمية مناسبة من الماء الورد طريقة التحضير: خلط المكونات مع بعضهما البعض، ثم وضعهما علي البشرة لمدة 30 دقيقة.

غسل الوجه بالماء المائل للبرودة، ثم ترطيب الوجه بمرطب طبيعي كزيت جوز الهند، أو زيت الزيتون. خلطة الشوفان والماء المكونات: ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون كمية مناسبة من الماء الدافئ طريقة التحضير: خلط المكونين، ثم وضعهما علي البشرة لمدة 20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء الدافئ، ثم الماء البارد. خلطة الشوفان والزبادي المكونات: 4 ملاعق كبيرة من الشوفان ملعقة كبيرة من الطين ملعقتين كبيرتين من لبن الزبادي ملعقتين كبيرتين من عسل النحل طريقة التحضير: طحن الشوفان حتي يُصبح بودر، ثم خلطه مع باقي المكونات.

تطبيق المكونات علي البشرة وتركها لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد. فوائد الشوفان للبشرة يعزز الشوفان صحة البشرة ويمنحها النضارة والإشراق.

يرطب البشرة ويعالج الجفاف.

يعالج حب الشباب ويساعد في التخلص من الندبات والبقع الداكنة الناتجة عن أثار حب الشباب.

تشد الوجه وتخلص البشرة من التجاعيد والخطوط الموجودة بها.

يعالج الالتهابات، لاحتوائه علي خصائص مضادة للالتهابات.

يفتح البشرة بسرعة ويبيضها.

يقشر البشرة ويساعد علي التخلص من الجلد الميت الموجود بها.

يعالج المسامات الواسعة.

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