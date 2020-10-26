روتين العناية بالبشرة وتفتيحها وجعلها أكثر نضرة

البشرة للنساء عامل مهم جدا في إظهار الجمال و يجب عمل روتين عناية يومي لها لكي نحافظ عليها من اي مشكله او من الشمس و إظهار نضارتها و حيويتها و ذلك باستخدام طرق فعالة و التخلص من الخلايا الميتة .
و هنالك عدة خطوات يمكن أن نتبعها لكي نصل إلى نتائج ملموسة و مبهرة لبشرة نضرة وناعمة الملمس و صافيه بدون مشكله .
في اول الخطوات يكون ترطيب البشرة عن طريق استخدام كريمات طبيعية بلا أي مواد كيميائية و يتم تحريك بشكل دائري لكي نصل إلى النتيجة الأفضل .
ثانيا يتم تقشير البشرة حيث يساعد ذلك على تفتح مسام البشرة و التخلص من الجلد الميت و يتم تكرارها مرتين بالاسبوع .
وثالثا العمل على ترطيب البشرة من خلال شرب الماء بكميات كبيرة لا تقل عن ٢لتر حيث يقلل ذلك من ظهور الحبوب و البثور ويحمي من ظهور التجاعيد .
حماية البشرة بأكبر قدر ممكن من التعرض لأشعة الشمس حتى نمنع تعرض الجسم للحروق و ظهور البقع الداكنة في الجسم و الاسمرار كذلك .
عمل ماسك للوجه يكون طبيعي بدون تدخل أي مواد كيميائية و كل ماسك يكون بما يتناسب مع البشرة
قبل النوم يجب أن يغسل الوجه جيدا و ازاله المكياج .
تناول الفاكهة الطازجة و تناول الطعام الصحي دائما و خاصة التي تحتوي على ألياف ومعادن و فيتامينات .
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