تنظيف عيون البوتاجاز بالخلطة السحرية في ثواني بدون تعب أو مجهود

تنظيف عيون البوتاجاز، البوتاجاز من أكثر أجزاء المطبخ تعرضاً للبقع والدهون طوال اليوم، لذلك يجب الحرص على تنظيفه أولاً بأول حتى لا تصعب مهمة تنظيفه، ولا داعي لشراء الكثير من المنظفات التجارية المخصصة لتنظيف البوتاجاز، لأن مهمة تنظيف البوتاجاز مهما كانت البقع الموجودة عليه، يمكن إنجازها بمواد طبيعية وبسيطة ومتوفرة دائماً في المنزل، وهذا يعتمد على نوع البقع الموجودة على البوتاجاز، فهناك طريقة لتنظيف الحروق وأخرى لتنظيف الدهون.

تنظيف عيون البوتاجاز بالخلطة السحرية

في حالة وجود حروق على البوتاجاز فإن أفضل طريقة للتخلص منها، هو خلط كمية من بيكربونات الصوديوم مع ملح الليمون، وبعد ذلك يتم إضافة الماء الدافئ للخليط السابق حتى تتشكل عجينة متجانسة، وبعد ذلك يتم توزيع هذه العجينة على بقع الحروق ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعدها يتم فرك البقع بسلك خشن حتى تختفي تماماً، وبعدها نمسح أماكن البقع بقطعة قماش نظيفة ومبللة بالقليل من الماء.

الخلطة السحرية لتنظيف البوتاجاز

وفي حالة الدهون والبقع الصعبة، يمكن استخدام عدة طرق، منها توزيع بعض من الملح على البقع، وبعد ذلك توزيع كمية مناسبة من الماء الساخن على الملح ونترك الخليط لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نمسح البقع بقطعة قماش نظيفة وسوف نلاحظ اختفائها فوراً، كما يمكن استخدام طريقة أخرى يتم فيها رش الخل على البقع الدهنية وبعد خمس دقائق نفركها بسلك خشن وسوف نلاحظ اختفائها فوراً.

وصفة جبارة لتنظيف البوتاجاز والفرن

أما عيون البوتاجاز فيمكن تنظيفها بكل سهولة باستخدام خليط مكون من كوب من الخل وربع كوب من عصير الليمون وربع كوب من بيكربونات الصوديوم ونصف كوب من سائل الصحون ولتر من الماء المغلي، يتم وضع عيون البوتاجاز في هذا الخليط لمدة ليلة كاملة، وفي اليوم التالي يتم فرك العيون بسلكة ناعمة للتخلص من أي دهون أو شوائب عالقة فيها.

وبعد ذلك يتم غسل العيون بالماء وتركها على قطعة قماش جافة حتى تجف تماماً، وللعلم يجب التأكد من فصل أنبوبة الغاز عن البوتاجاز قبل القيام بغسله، كما يجب الحرص على إزالة أي بقع تتكون على سطح البوتاجاز أولاً بأول قد المستطاع، وذلك لتقليل كمية البقع المتراكمة عليه وتسهيل مهمة تنظيفه بعد ذلك.