فوائد الزوجة الثانية في حياة الرجل وما هي السلبيات

فوائد الزوجة الثانية هو هاشتاج يتصدر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأنتشر بشكل واسع حيث يشارك جميع الرجال العديد من الآراء، وتقوم النساء أيضاً بمشاركة بعض التجارب الحياتية التي تمر بها سواء كان الأمر شخصياً أو عن طريق معرفة الوضع الاجتماعي فيما يحدث حولها من إحدى الأصدقاء أو الأقارب.

فوائد الزوجة الثانية

قد سمح الله للرجال بتعدد الزوجات للرجل حيث يمكن لكل رجل الزواج من 4 نساء ولكن أشترط الله على عباده على العدل بينهم وأن من لا يستطيع العدل فليكتفي بواحده،فكما ذكر الله عز وجل في القراّن الكريم “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”. فما هي فوائد الزوجة الثانية:

زيادة فرصة الأنجاب: بعض الرجال يحبون تعدد الأطفال فلا تستطيع كل النساء تحمل مشقة الولادة لعديد من المرات، لذلك يلجأ بعض الرجال إلى الزواج مرة ثانية. كسر الملل: قد يحب الرجل زوجته وتكون مطيعة ولا ينقصه منها شئ لكنه يشعر معها بالملل، فيلجأ إلى زوجة ثانية من أجل تجديد حياته خشية من الوقوع في الخطيئة وارتكاب المعاصي في حالة عدم قدريته على تغيير الوضع، وهذا ما تعترض عليه الكثير من النساء حيث يتهمون الرجل بالأنانية لتفكيره في ذاته وعدم تقديره لمشاعر زوجته الأولى. متعة مضاعفة: عندما يتزوج الرجل زوجة ثانية فقد أصبح له زوجتين في أنتظاره ليحصل على المزيد من الدلال والدلع والراحة والاهتمام وإظهار الحب، فالبيوت أسرار ولا يعلم شخص غير الرجل ما ينقصه في زوجته الأولى ولا تقدر على تغييره.

سلبيات الزوجة الثانية

حقوق الزوجة الثانية في الإسلام هي مثل حقوق الزوجة الأولى كما يشترط العدل بينهم، إن حياة الرجل مع زوجة ثانية ليست كلها نعيم دائم أوحياة خالية من المشاكل ، هناك عادات تفعلها النساء تجعل الرجال يهربون والكثير من السلبيات التي واجهت بعض الأزواج بعد مرور فترة على الزواج وهي: