دليل خطوة بخطوة ازاي تستخدمي الزيت للشعر لتكثيفه وترطيبه

الشعر الناعم, الكثيف, الصحي هو حلم كل بنت ، ولكن للاسف هو مجرد لكتير مننا ، اسلوب الحياة اللي احنا بنعيشه مع نقص التغذية السليمة والنشاط البدني وبسبب التوتر والتلوث اللي في الجو حوالينا بيأثر اكيد على شعرنا ، ولو في حاجة واحدة ممكن تساعدك على تحسين نمو الشعر وصحته ، فهو التدليك المنتظم بالزيت ، مفيد وفعال جدا لو عملتيه بشكل صح ، والنهاردة من خلال السطور الجاية هنعرف مع بعض خطوة بخطوة طريقة وضع الزيت على الشعر عشان يحقق اقصى استفادة منه.

طريقة وضع الزيت على الشعر:

1- الخطوة 1: اختيار الزيت

في نوعين من الزيوت ، وهما الزيوت الحاملة والزيوت الاساسية ، وفي حين ان الزيوت الاساسية زي زيت شجرة الشاي, وخشب الارز, اللافندر ممكن تخلي الشعر بيلمع وصحي ، ولكن بتكون مركزة جدا ومينفعش تستخدميها لوحدها من غير اضافة نوع زيت تاني ليها ، لان وظيفة الزيت الحامل هي تخفيف الزيت العطري او الاساسي ، لكن لازم تختاري الزيت الحامل صح لانه بيساعد على تغذية الشعر وفروة الراس ، وممكن كمان انك تستخدمي الزيت الحامل لوحده على الشعر من غير الزيت الاساسي هيديكي مفعول رائع جدا للشعر ، ومن الزيوت الحاملة اللي ممكن تستخدميها زيت جوز الهند, زيت اللوز الحلو, زيت الزيتون ، دي تعتبر من افضل انواع الزيوت للشعر.

وممكن تستخدمي كبسولات زيت فيتامين E وتخلطيها مع اي نوع زيت حامل تختاريه.

2- الخطوة 2: تحضر شعرك للتدليك بالزيت

سرحي شعرك كويس واتأكدي انك اتخلصتي من اي عقد او تشابك في الشعر قبل وضع الزيت ، قسمي الشعر كله خصلات متساوية ، استخدمي معلقة صغيرة او قطارة حطي بيها الزيت على كل تقسيمات الشعر وابدأي وزعيه بصوابعك ، وقسمي الشعر نصين كل جنب لوحده بحيث تحطي الزيت على فروة الراس لجنب وتخلصيه وتبدأي في التاني.

3- الخطوة 3: وضع الزيت

حطي معلقة زيت كمان في كف ايدك وافركي ايديكي الاتنين مع بعض عشان توزعيهم بالتساوي ، دلوقتي بمساعدة اطراف صوابعك حطي الزيت ببطء على فروة راسك بحركات دائرية مع ضغط خفيف ، بمجرد ما تخلصي من وضع الزيت على فروة الراس كلها من جنب واحد , كرري العملية للجنب التاني.

4- الخطوة 4: المساج

بمجرد ما تتاكدي ان الزيت غطى كل شبر من فروة راسك ، استخدمي صوابعك لتدليك فروة راسك بالراحة ، التدليك بيساعد على تحفيز تدفق الدم في فروة الراس ، وده هيأدي لنمو الشعر بشكل افضل واسرع ، افردي الزيت ودلكيه على فروة راسك كلها بحركات دائرية وضغط خفيف ، ومتنسيش الشعر اللي ورا الاذن والمنطقة القريبة من الصدغين ، لان المناطق دي غالبا بنتجاهلها او بننساها اثناء استخدام الزيت ، وانتي بتدلكي الشعر خدي كل مرة معلقة واحدة بس من الزيت ودلكيها كويس ، عشان متلاقيش نفسك في الاخر حطيتي زيت كتير وغرقتي شعرك وتعملي فوضى حواليكي ، بالاضافة انه هيبقى صعب تتخلصي من كمية الزيت الكتير دي من شعرك اثناء الغسيل.

5- الخطوة 5: الاستخدام على الشعر

بمجرد ما تخلصي تدليك فروة راسك كلها ، حطي نفس الزيت على طول شعرك كله ، ومش محتاجة انك تغرقي شعرك بالزيت زيادة عن اللزوم ، وافتكري دايما ان فروة الراس بتحتاج زيت اكتر من اللي بتحتاجه خصل الشعر ، افركي الزيت في كف ايدك وادهنيه على طول شعرك كله ، ومتنسيش تركزي على اطراف الشعر لانها بتكون اكتر الاجزاء المقصفة والجافة ، واتأكدي انك تحطي الزيت على الاطراف من غير ما تفركيها ببعض ، لان فرك الشعر من العادات الغلط اللي كتير من البنات بيعملوها لان الاحتكاك اللي بيحصل اثناء الحركة دي ممكن انه يتلف الشعر.

6- الخطوة 6: سيبي الزيت على الشعر

سرحي شعرك عشان الزيت يتوزع بالتساوي على كل جزء في شعرك وعلى فروة راسك ، دلوقتي لمي شعرك كحكة وسيبي الزيت لمدة ساعة على الاقل قبل ما تغسليه ، وممكن كمان تسيبيه طول الليل وتغسليه تاني يوم ، وفي ختيار تاني انك تبلي فوطة بمية سخنة وتعصريها كويس وتلفي بيها راسك وتسيبيها على الشعر لمدة من 10 – 20 دقيقة وبعدين تغسلي شعرك بشامبو خفيف.

بعض الملاحظات حطيها في اعتبارك: متسيبيش الزيت على الشعر لمدة اكتر من 24 ساعة لانه ممكن يجذب الاوساخ والعرق ، متبالغيش في استخدام الشامبو عشان تتخلصي من الزيت (استخدمي الشامبو مرتين على الشعر وبكميات قليلة).

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