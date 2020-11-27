ما دوت الخليج فوائد الرياضة على الصحة النفسية، وبات معلوماص للجميع أن ممارسة الرياضة لا تعود بالمنفعة فقط على صحة الجسم وانما تمتد منافعها لتطال الصحة النفسية أيضاً.

وتساعد الانشطة الرياضية بكافة انواعها ودرجاتها، في تحسين صحة الجسم بشكل عام وتخفض الوزن وتعمل على ضبط مستوى السكر وضغط الدم وكذلك الوقاية من امراض القلب والسكري والسمنة.

كما ان الرياضة ممتازة في تحسين المزاج العام وتخفيف التوتر والتعب وغيرها من الامور النفسية التي يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة النفسية.

فلنتعرف سوياً على ابرز فوائد الرياضة على الصحة النفسية كما أوردها موقع "ويب طب" المعني بالشؤون الطبية والصحية.

ما دوت الخليج فوائد الرياضة على الصحة النفسية

تعد الرياضة من أفضل الممارسات اليومية التي يمكن اللجوء اليها لتحسين الصحة والحفاظ عليها ومنع الاصابة بالامراض الناجمة عن السمنة وقلة النشاط البدني وتناول الاطعمة غير الصحية.

وتؤثر الرياضة كذلك على الصحة النفسية من خلال توفير الفوائد التالية:

تحسين الحالة المزاجية: إذ ان ممارسة الرياضة بمختلف انواعها سواء الخفيفة او الشديدة، ينعكس إيجاباً لجهة تعديل المزاج من خلال تحفيز المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ، والتي تعزز الشعور بالسعادة والاسترخاء.

وتسهم ممارسة الرياضة مع مجموعة من الاشخاص بشكل خاص، على توفير فرصة مثالية للاسترخاء والاندماج بهدف تحسين اللياقة. كما لها فوائد اجتماعية من خلال السماح بالتواصل مع الزملاء والأصدقاء في بيئة ترفيهية.

زيادة التركيز: يساعد النشاط البدني المنتظم في الحفاظ على المهارات العقلية الرئيسية، خاصة مع التقدم بالسن، ويشمل التفكير النقدي، والتعلم، واستخدام الحكمة.

ويسهم الإنخراط في الرياضات المختلفة بين 3- 5 مرات أسبوعياً ولمدة 30 دقيقة على الأقل، يمكن أن يوفر الفوائد الصحية للعقل والصحة النفسية.

التقليل من الإجهاد والاكتئاب: عندما يكون المرء نشطاً جسدياً، فان عقله يكون خالياً من الضغوطات اليومية. ما يساعد على تجنب الأفكار السلبية.

وتقلل ممارسة الرياضة من مستوى هرمونات التوتر في الجسم، كما تحفز إنتاج مادة الاندروفين، وهي مادة كيمائية يتم افرازها من الدماغ عند ممارسة الرياضة. ويساهم الاندروفين بالسيطرة على الحالة النفسية، ومحاربة القلق، والاكتئاب، والخوف والألم ويؤدي إلى الشعور بالمتعة.

تحسين عادات النوم: الرياضة بكافة اشكالها تساعد على تحسين نوعية وجودة النوم، من خلال المساعدة على النوم بشكل أسرع وتعميق فترة النومك. ما ينعكس ايجاباً على التوقعات العقلية في اليوم التالي ويساعد على تحسين المزاج.

لكن لا ينصح بممارسة الرياضة في وقت متأخر جداً قبل النوم، لتجنب الشعور بالأرق جراء نشاط الجسم.

تعزيز الثقة بالنفس: من فوائد الرياضة على الصحة النفسية، تعزيز الثقة بالنفس وزيادة التقدير للذات والقدرة على تحمل الضغوطات فضلاً عن تحسين المظهر الخارجي الذي يزيد الثقة بالنفس والرضا.

ارتباط الرياضة بسمات القيادة: وتعد الفرق الرياضية مثل كرة القدم والبيسبول وكرة السلة أرضا خصبة لصفات القيادة. وقد اثبتت آخر الدراسات العلمية، وجود علاقة بين المشاركة الرياضية في الفرق وتنمية الصفات القيادية، من خلال مرور اللاعبين بمرحلة الفرصة، والتدريب، والمحاولة، والفوز والخسارة معاً بروح الفريق .

نصائح تحفيزية على ممارسة الرياضة

ينصح باتباع الخطوات التالية لتحفيز الذات على ممارسة الرياضة بشكل منتظم والاستفادة منها: