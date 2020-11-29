10 حاجات شريكك بيتمنى بينه وبينه نفسه انك تعمليهم

في جزء مهم في اي علاقة بيتم تجاهله دايما من الازواج ، وهو ان في كتير من الاشخاص بيقعوا في غلطة عدم تغيير نفسهم ابدا بعد الجواز ، وده مش صح ، لان العلاقات بتحتاج للتطوير وده مش هيحصل ابدا لو اطراف العلاقة محاولوش انهم يغيروا ويطوروا من نفسهم ، ومش مطلوب ان التغيير يكون جذري او تغيري نفسك بشكل كامل ، ولكن المقصود هي التغييرات اللي تساعدك على تحسين شخصيتك والتكيف مع ظروف معينة لاستمرار العلاقة.

واحيانا بيحصل ان شريكك بيكون نفسه يغير فيكي حاجات لكن مش منفتح بشكل كافي انه يناقش ده معاكي لان الرجالة بطبعهم مختلفين عن الستات في نقطة التعبير عن اللي جواهم ، وممكن يبقى جواه حاجة معينة نفسه يقولها لكن هيتردد انه يعبر عنها خوف من رد فعلك ، عشان ميحسسكيش انك فيكي حاجة ناقصة او انه مش مستكفي بيكي ، او يحسسك انه مش حاسس بقيمتك في حياته ، فهو ببساطة هيفضل ساكت ومش هيقول حاجة ، عشان كده النهاردة من خلال المقال بتاعنا هنقولك على 10 حاجات شريكك بيتمنى انك تعمليها لكن مش بيقولها بشكل صريح.

10 حاجات شريكك بيتمنى انك تعمليها:

1- تطلعوا رحلة او تعملوا تجربة جديدة:

غالبا ممكن يكون متخوف من فكرة انك ممكن تحبي تطلعي رحلة او مغامرة مش مترتب لها وتجربي حاجة جديدة وتروحي مكان جديد معاه ، وهو بيحتاج انك تعملي ده فعلا معاه عشان يتأكد من قوة الترابط بينكم وان في بينكم حاجات مشتركة ممكن تعملوها مع بعض.

2- يكون ليكي دور:

الراجل مش دايما بيحب هو يختار كل حاجة في العلاقة ، بيحتاج اوقات ان هو يسمعك ويبقى رايك واضح ، وان يكون ليكي دور في تحمل مسؤولية الاختيار واتخاذ القرارات معاه من وقت للتاني.

3- التوقف عن استخدام مستحضرات التجميل زيادة:

عكس ما بنات كتير ممكن تتوقع ان الراجل ممكن يكون بيحب الميك اب ، لكن الحقيقة ان الراجل بيفضل البنت تكون طبيعية اكتر ، وفي العموم انتي مش محتاجة لمستحضرات التجميل عشان تحسي انك حلوة او مغرية في اي وقت وانتي معاه ، لازم تحسي ان هو بيحبك طبيعية زي ما انتي.

4- اتوقفي عن التصوير سيلفي كتير:

مافيش شك ان كل بنت جميلة وكل واحدة ليها جمالها الخاص ، فانتي مش محتاجة كل شوية تقعدي تاخدي سيلفي في اي وقت وانتي معاه ، كل اللي لازم تعمليه انك تحطي الموبايل جنبك وتخلي كل اهتمامك معاه هو ، ومتستنيش اللايك والاعجاب من اشخاص تانيين على مجرد صورة ليكي.

5- عيشي حياتك الخاصة:

اكيد انتي بتبقى عايزة تبقي معاه طول الوقت لانك بتحبيه ، لكن هو مش بيكون عايز انك تلاحقيه في كل مكان ، بيبقى عايزك تنشغلي عنه شوية ويبقى ليكي حياة واهتمامات خاصة بعيد عنه ، وانك تديه مساحة حرية ، هو مش بيحب يكون محور الكون بالنسبة لك.

6- ضحكيه:

اكيد هو بيحبك لما تصرفاتك معاه تبقى كلاسي وحلوة ، ولو من وقت للتاني خليكي بحريتك اكتر ، قولي له نكت ، شاركي معاه اي حاجة تضحك ، دي افضل طريقة تخلي بيها شريكك يفضل يحبك على طول.

7- اقلعي الكعب:

هو بيحبك زي ما انتي وعايزك تكوني مرتاحة في كل الاوقات ، مش مضطرة انك تلبسي الكعب وانتي معاه عشان تباني ليدي ، مافيش مشكلة لو بقيتي قصيرة جنبه ، هيحبك بردوا ، هو يفضل انه يشوف بتجري معاه وانتي لابسه شبشب حتى على انه يشوفك مش عارفة تمشي بالكعب او مضايقك ومش مرتاحة فيه.

8- اسعي لتحقيق احلامك:

المرأة الشغوفة اللي عندها طموح دايما بتكون جذابة ومثيرة للاهتمام بالنسبة للرجل ، وده اللي هو عايز يشوفه منك ، انك بتتكلمي عن احلامك بشغف ونفسك تحققيها ، الراجل دايما بتشده الست اللي بيحس انها ممكن تسد في كل حاجة.

9- تجربة حاجات جديدة في العلاقة الحميمية:

الزوج ممكن يبقى خجول جدا انه يقولك على حاجة جديدة عايز يجربها ، ولكن تأكدي انه ممكن جدا يكون عايز يجرب حاجات جديدة معاكي ، ولكن بيكون متردد انه يقولك بيكون مش عايز يخوفك من السؤال او الطلب.

10- وقفي نكد:

متبقيش دراما كوين ، لان دي اكتر حاجة ممكن تطفش اي راجل ، كل اللي هتعمليه بس انك تكوني صريحة بخصوص اي حاجة انتي عايزاها وقوليها بشكل واضح من غير ما تضربي بوز وتنكدي وتقولي المفروض هو يعرف لوحده لانه مش هيعرف ، اتوقفي عن التلميحات والدراما وخليكي دايما صريحة وواضحة.

7 قواعد هتخليكي تعيشي حياة زوجية سعيدة