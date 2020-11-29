اهم امراض الشتاء الشائعة وطرق الوقاية منها، نتعرف عليها في موضوعنا التالي، تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

ويرتبط فصل الشتاء وبسبب برودة الطقس وتفاوت درجات الحرارة التي نتعرض لها، بكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان، كما أن برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة تساهم في نشاط مجموعة من البكتيريا و الفيروسات التي تسبب الأمراض.

إليكم أبرز الأمراض الشتوية وفقًا لتقرير موقع " express " البريطانية.

الأمراض الشتوية الشائعة:

الانفلونزا: دوت الخليج أشهر الأمراض الشتوية وأكثرها إصابة، وتنتج من عدوى فيروسية تهاجم الجهاز التنفسي، وأعراضها السعال والرشح والبلغم واحتقان الحلق، ويمكن أن تؤثر على الجهاز الهضمي وتسبب قيء وغثيان، وهنا تسمى أنفلونزا المعدة.

العصب السابع: التعرض لتيار الهواء الشديد البارد خاصة في فصل الشتاء يسبب التهاب العصب السابع، ومن أعراضه ضعف العضلات في أحد جانبي الوجه وهنا يشعر المريض بصعوبة بالكلام وتحريك عضلات الفم، فضلا عن صعوبة في حركة العين والدموع المستمرة، بالإضافة الى فقدان حاسة التذوق مع وجود الم أسفل منطقة الأذن.

النوبات القلبية: الطقس البارد يؤثر سلبيًا على ضغط الدم وبالتالي يؤثر على القلب وعملية ضخ الدماء إليه بسبب ضيق الأوعية الدموية، مما يؤدى الى ضعف عضلات القلب والاصابة بالأزمات المفاجئة التي تودي إلى الوفاة في أغلب الحالات.

مرض نوروفيروس: مرض يؤثر على الجهاز الهضمي سببه فيروسي، ومن أعراضه الإصابة بالقيء المستمر وآلام المعدة، بالإضافة إلى الإصابة بحمى وتشنجات شديدة بالمعدة، حيث يسبب التهابات المعدة والأمعاء.

التهاب المفاصل: برودة الطقس تزيد من أعراض مرض التهاب المفاصل الذى ينتج عنه ألم شديد بالمفاصل وتصلبها.

طرق الوقاية من أمراض الشتاء:

عدم التعرض لتيارات الهواء المباشر البارد، ومحاولة عدم التعرض لدرجات هواء متفاوتة.

ارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

التغذية السليمة التي تساهم في رفع مناعة الجسم.

النشاط البدني الذي يساهم في حماية العضلات و المفاصل في الشتاء.

النوم الجيد لمساعدة الجسم على الراحة واستعادة النشاط.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.