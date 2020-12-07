الترمس من أفضل الأطعمة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، فوائد أكل الترمس المر كثيرة ولكن يجب تحضير الترمس المر بشكل صحيح وصحي، والترمس من أفضل الأطباق العربية التي يفضلها الكثير حيث يتم تقديم طبق الترمس بالجلسات العائلية أو الأعياد، والكثير يختارون حبوب الترمس المرة ولكن يجب تحضيرها بشكل صحيح حتى تكون مملحة ولذيذة المذاق، تعرف على اهم فوائد الترمس المر مقدمة من موقع Zjil .

فوائد أكل الترمس المر

توجد فوائد كثيرة للترمس المر وذلك يرجع إلى أنه غني بنسبة كبيرة من البروتينات والمعادن الغذائية المهمة، ومن فوائد أكل الترمس المر:

الترمس يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات التي تكون ضرورية لجسم الفرد خلال اليوم، حيث أن الترمس المر يعمل على إتمام جميع الوظائف الحيوية لجسم الفرد.

إن طبق واحد من الترمس المطهو والمسلوق والغير مضاف له الملح يوفر حوالي 26 جرام من كمية البروتين.

إن الترمس يحتوي على نسب كبيرة من المعادن مثل عنصر البوتاسيوم وعنصر الفوسفور وعنصر الماغنسيوم.

الترمس المر والوزن المثالي

إن فوائد أكل الترمس المر عديدة لمن يرغب في خسارة الوم، والترمس يساعد على ضبط جسم الفرد وضبط وزنه حتى يصل إلى الوزن الصحي:

الترمس يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية، والطبق الواحد من الترمس المسلوق بداخله 4.6 جرام من كمية الألياف الطبيعية.

يمكن للفرد أن يتناول الترمس قبل تناول الوجبات أو عقب تناول الوجبات الرئيسية، حيث أن الترمس يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات الطبيعية وكذلك الألياف التي تجعل الفرد يشعر بالشبع وامتلاء المعدة لفترة طويلة.

الترمس المر لمرضى السكري

فوائد أكل الترمس المر كثيرة بخصوص مرضى السكري، لأن الترمس يساعد في خفض معدلات السكر بالدم، وذلك لعدة أسباب:

الترمس يدير معدلات السكر في الدم والتحكم في نسبة السكر، فهو مفيد للمصابين بمرض السكري من الدرجة الثانية.

يجب أن تنتبه لأن تناول تناول الترمس مع الكربوهيدرات ينتجه عنه خفض معدل السكر بالدم بشكل كبير وحاد.

إن الترمس المر يشمل على البروتينات والألياف ويساعد ذلك في التقليل من معدل الكوليسترول بالدم، حيث أن الترمس المر يساهم في الحفاظ على صحة القلب وحمايته من أمراض القلب.

طريقة الاستفادة من الترمس المر

عزيزي القارئ تتمكن من طهي الترمس في المنزل حتى يتم التخلص من مرارة الطعم، وإليكم المكونات السامة التي توجد حبوب الترمس:

قلويدات والكينوليزيدين التي لها آثار كثيرة جانبية ومنها جفاف الفم.

قد تؤدي القلويدات والكينوليزيدين إلى عدم الرؤية بشكل صحيح وواضح، بالإضافة إلى تلك المواد تؤدي إلى التقليل من معدلات ضغط الدم، والشعور بالغثيان.

طريقة التحضير الصحيح

من أجل طهي الترمس للتخلص من المواد السامة، إليكم الطريقة:

يتم نقع الترمس المر بالماء الذي يكون باردًا بالوعاء الغير متفاعل، ويتم النقع لمدة يوم كامل.

يتم غلي الماء ثم ينم وضع الترمس في تلك المياه، وجعله يغلي 45 دقيقة.

الحرص على تقليب الترمس بشكل مستمر.

عقب طهي الترمس، نغلق النار، ونرفع الإناء من عليه، ثم تتم التصفية بشكل جيد.

نضع الترمس بوعاء آخر لا يتفاعل مع أي مواد، ثم غمر الترمس بالمياه.

يتم نقع الترمس لمدة أسبوع أو أسبوعين من أجل القضاء على القلويدات، وتصفية المياه بشكل يومي، ثم غمر الترمس في المياه العذبة بشكل جيد.

يمكن للفرد أن يتذوق الترمس، وإذا وجده الفرد مرًا يتركه منقوع في الماء، وعند زوال مذاق المرارة نقوم بتصفية الحبوب ونضيف الملح والليمون.

نضع الترمس بالثلاجة من أجل تناول من وقت لآخر والاستفادة من فوائد أكل الترمس المر.

الترمس وصحة العظام والغضاريف

من فوائد أكل الترمس المر الذي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور ومعدن المغنيسيوم والمنجنيز، الذي له دور كبير في تقوية صحة العظام وكذلك الغضاريف، ونمو الغضاريف أو العظام بشكل جيد.

المغنيسيوم الذي يوجد في حبة الترمس يعمل في الحفاظ على كثافة العظم وجعله يكون بشكل صحي.

فوائد أكل الترمس المر كثيرة للغاية، ومن أهم تلك الفوائد هي احتواء الترمس على البوتاسيوم وعنصر المغنيسيوم ويعملان على التحكم بمستويات ضغط الدم وجعل الشرايين مسترخية بشكل صحية وعدم تصلب تلك الشرايين وإصابة الفرد بأي من أمراض القلب أو حدوث السكتات الدماغية، والترمس المر يمثل أهمية كبيرة لصحة جسم الإنسان بسبب ما يعطيه الترمس للجسم من فيتامينات ضرورية له وتعزيز مناعته وصحته، ولكن يجب أن يُؤكل الترمس بالشكل الصحيح لتجنب الأعراض الجانبية له

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