طريقة وأسرار صبغ الشعر في البيت باللون الاشقر الذهبي بسهولة

طريقة وأسرار صبغ الشعر في البيت باللون الاشقر يوجد الكثير من أنواع الصبغات بماركات عالمية ولكنها تعتمد على المواد الكيميائية الفعالة التي تعمل على تغير لون الشعر التي تساعد على تلف الشعر وتساقطه وتقصفه ويزيد من جفاف الشعر، ولكن يوجد بالطبيعية الكثير من الأعشاب التي يوجد بها الكثير من الخواص الصحية الهامة لصحة ونضارة البشرة والشعر وتعالج الكثير من مشكلات الشعر، ومن بينهم عشبتي الكركم والحناء، فهم من أشهر المكونات الطبيعية التي تستخدم لصبغ الشعر، كما أن مسحوق الحناء من أجود انواع الأعشاب التي يتم استخدامها لصبغ الشعر، والتي تحافظ على صحته وتوفر له التغذية الكاملة، ونحن اليوم سوف نتحدث عن طريقة صبغ الشعر بالكركم والحناء طبيعياً.

طريقةصبغ الشعر في البيت باللون الاشقر

سوف نحتاج لمكونات بسيطة لتحضير الوصفة من خلال الآتي:

المكونات:

10 ملاعق من مسحوق الحناء.

كوب واحد من خل التفاح الخام.

عصير نصف ليمونة.

منقوع البابونج.

7 ملاعق من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير:

نبدأ بتحضير البابونج من خلال إضافة 4 ملاعق لكوب من الماء المغلي وبعد أن يبرد يصفى ونأخذ مائه، ونقوم بخلط كافة المكونات وتترك لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تتجانس المكونات وتغطي الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتترك على الشعر لمدة 6 ساعات أو يوم كامل للحصول على أفضل النتائج ومن ثم نقوم بغسل الشعر.

يستخدم مزيج الكركم والحناء في التخلص من مشاكل الشعر المتعددة منها: يعالج كافة المشاكل التي تتعلق بفروة الرأس. يساعد المزيج على تقوية بصيلات الشعر وتقضي على مشكلة تساقطه. يساعد في أن تحصلين على شعر كثيف وصوي وصحي. تعمل على تغذية وإطالة الشعر. يعمل في المحافظة على فروة الرأس والتخلص من الدهون والزيوت المتراكمة في فروة وتعمل على تكوين القشرة. تساعد الحناء في التخلص من البكتيريا والميكروبات الموجودة تتواجد بالرأس. كما أن خليط الكركم مع الحناء يساعد في تغيير لون الشعر للون الأشقر، ويقضي على الشيب المبكر. تحسن ملمس الشعر وتقضي على خلايا الجلد الميت.

أهم فوائد الكركم والحناء للشعر