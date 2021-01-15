طريقة عمل القطايف السورية بالبيت بطريقه سهله وبسيطه وافضل من الجاهزة

طريقة عمل القطايف السورية بالبيت بطريقه سهله تعتبر القطايف من أكثر الحلويات تداول بين الشعوب المتنوعة وبالأخص في شهر رمضان الكريم، وتعبر من أشهر الحلويات التقليدية ومن مراسم الشهر الكريم، فقد نجد أن القطايف موجودة خلال هذا الشهر بكل منزل، ولن يخلو من السفرة الرمضانية، كما أنها تتميز بطعمها الشهي ورائحة متميزة، ومن بينهم القطايف السورية التي نالت على إعجاب كل من قام بتجربتها، كما أنها تحمل قيمة غذائية كبيرة فضلاً عن طعمها الشهي المميز، ونحن اليوم سوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة وبطعم ولا أروع. طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة في المنزل طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة في المنزل تعرفي معنا على أبسط طريقة لعمل القطايف السورية بالقشطة في المنزل ناجحة ومجربة وبطعم لذيذ:

المكونات: كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقتين صغيرتان من بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

نصف كوب من الحليب السائل.

مكونات القشطة:

عبوة قيمر.

ملعقة كبيرة ماء.

كوبان من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق من السكر.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

فستق وشربات. طريقة التحضير: طريقة التحضير: نقوم بخلط كافة مكونات العجين بالخلاط الكهربائي حتى أن نحصل على قوام سائل كريمي. نقوم بتسخين الصاج على النار، ونقوم بسكب الخليط لعمل دوائر صغيرة من العجين. تترك الدائرة في جهة واحدة دون أن تقلب حتى أن يظهر عليه الفقاعات وترفع على فوطة من القطن. نقوم بغلق القطايف من جهة واحدة والناحية الأخرى تترك مفتوحة. وفي إناء عميق نقوم بمزج الحليب مع النشا والسكر وتوضع على النار مع التقليب المستمر حتى أن يثقل القوام. يرفع الخليط من على النار ويضاف له القيمر والقليل من ماء الورد حسب الرغبة، ومع التقليب المستمر. نقوم بحشو القطايف والقيام بتزين الفستق والشربات ويتم تقديمها ساخنة وبألف هنا وشفا. الوسوم

طريقة عمل القطايف السورية بالبيت بطريقه سهله تعتبر القطايف من أكثر الحلويات تداول بين الشعوب المتنوعة وبالأخص في شهر رمضان الكريم، وتعبر من أشهر الحلويات التقليدية ومن مراسم الشهر الكريم، فقد نجد أن القطايف موجودة خلال هذا الشهر بكل منزل، ولن يخلو من السفرة الرمضانية، كما أنها تتميز بطعمها الشهي ورائحة متميزة، ومن بينهم القطايف السورية التي نالت على إعجاب كل من قام بتجربتها، كما أنها تحمل قيمة غذائية كبيرة فضلاً عن طعمها الشهي المميز، ونحن اليوم سوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة وبطعم ولا أروع. طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة في المنزل طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة في المنزل تعرفي معنا على أبسط طريقة لعمل القطايف السورية بالقشطة في المنزل ناجحة ومجربة وبطعم لذيذ:

المكونات: كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقتين صغيرتان من بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

نصف كوب من الحليب السائل.

مكونات القشطة:

عبوة قيمر.

ملعقة كبيرة ماء.

كوبان من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق من السكر.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

فستق وشربات. طريقة التحضير: طريقة التحضير: نقوم بخلط كافة مكونات العجين بالخلاط الكهربائي حتى أن نحصل على قوام سائل كريمي. نقوم بتسخين الصاج على النار، ونقوم بسكب الخليط لعمل دوائر صغيرة من العجين. تترك الدائرة في جهة واحدة دون أن تقلب حتى أن يظهر عليه الفقاعات وترفع على فوطة من القطن. نقوم بغلق القطايف من جهة واحدة والناحية الأخرى تترك مفتوحة. وفي إناء عميق نقوم بمزج الحليب مع النشا والسكر وتوضع على النار مع التقليب المستمر حتى أن يثقل القوام. يرفع الخليط من على النار ويضاف له القيمر والقليل من ماء الورد حسب الرغبة، ومع التقليب المستمر. نقوم بحشو القطايف والقيام بتزين الفستق والشربات ويتم تقديمها ساخنة وبألف هنا وشفا.

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