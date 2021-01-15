اقوي كريم تفتيح البشرة ومكافح للتجاعيد وتنظيف البشرة من الخلايا الميتة

اقوي كريم لتفتيح البشرة الدهنية والجافة، بدون أي مشاكل للبشرة ويحمي البشرة الحساسة حيث يبحث الكثير من النساء علي افضل كريم فعال لتنظيف البشرة من الجلد الميت وأزاله الخطوط الرفيعة في البشرة لمكافحة التجاعيد وتحفيز مادة الكولاجين في البشرة وإنتاج مادة الكولاجين لتعمل علي نضارة البشرة ونعومة البشرة كبشرة الأطفال.

كريم تفتيح البشرة نانيس كريم

كريم مميز وفعال حيث يمتاز بتنظيف البشرة من الجلد الميت والزائد الجلدية والشوائب العالقة بالبشرة حيث انه يستخدم للبشرة الجافة او البشرة الدهنية فأنه امن وفعال في وقت قصير يمتاز انه خالي من المركبات الكيميائية التي تؤثر علي المدي البعيد بالضرر علي البشرة وانه كريم رخيص الثمن فعال.

مركبات وخصائص كريم البشرة NANIS CREAM

يتكون كريم نانيس لتفتيح وترطيب البشرة من مركبات طبيعية وآمنه جدا علي البشرة حيث يحتوي علي:

زيت جنين القمح الغني عن التعريف في القضاء علي الهالات السوداء وتفتيح لون البشرة تدريجيا.

فيتامين هـ E وهي الكبسولة الجيلاتينية التي تباع في الصيدلية لتوضع علي المركبات الطبيعية لزيادة كولاجين البشرة.

خلاصة العر قسوس والذي يعتبر من المواد الطبيعية التي تقضي علي الشيخوخة وخطوط وتجاعيد البشرة.

فيتامين A1، A3،A6 وهي فيتامينات مفيدة لنعومة ونضارة البشرة.

زيت الترمس وزيت الخيار.

يعمل علي التفتيح السريع والتدريجي الملحوظ للبشرة والأماكن الحساسة.

يزيل الجلد الميت والخطوط التي تعبر عن تقدم السن حول الوجه والعين.

يزيل آثار الحبوب والتصبغات الجلدية للبشرة.

توحيد لون البشرة وأزاله النمش والكلف.

يزيل آثار الجروح القديمة والخدوش من البشرة وترميم البشرة.

فوائد استخدام نانيس كريم اقوي كريم تفتيح للبشرة والأماكن الحساسةطريقة استخدام نانيس كريم والجرعة المستخدمة حسب إرشادات الطبيب وأضراره

أولاً يستخدم نانيس كريم بعد عمل ماسك تنظيف البشرة وينظف البشرة جيدا يمكنك تنظيف البشرة بصابون الغليسرين أو عمل ماسك فحم بالمنزل لتنظيف البشرة في خمس دقائق بعد التأكد من تنظيف البشرة جيداً يمكن اتباع الخطوات :

وضع طبقة رقيقة علي البشرة أو الأماكن الحساسة من كريم التفتيح نانيس كريم مع التدليك برفق وتركه علي البشرة.

تترك طبقة من نانيس كريم علي البشرة من نصف ساعة إلى ساعة ثم غسل البشرة جيداً.

الجرعة المستخدمة مرتان يومياً صباحاً ومساءً للحصول علي نتائج مذهلة بأسرع مدة.

يفضل استخدام نانيس كريم بعد عمل ترطيب وتقشير للبشرة باستخدام احدي المنتجات.

تنبيه : أن الضرر المذكور للكريم إذا كانت بشرتك تتحسس من أي تركيب من التركيبات الدوائية لهذا الكريم فعليك استشارة الطبيب المختص.