اقوى كريم كولاجين طبيعى لتبييض العانه وتحت الابط نتيجه خيال من اول مرة

اقوى كريم كولاجين طبيعى لتبييض العانه وتحت الابط الكولاجين هي مادة توجد في الجسم وهي فعالة جدا تعمل على نقاء البشرة، وتفتيح الخلايا الجلد وبالأخص في المناطق الحساسة، كما أنها تدعم مادة البروتين التي تتواجد في الجسم ودائما يحتاج الجسم أنه ينتج مادة الكولاجين الطبيعية ولكن يجب أن نحافظ عليها وذلك لأن النسبة التي تتواجد داخل الجسم تصل إلى 70%، أيضا أن نقوم بعمل كريم كولاجين طبيعي داخل المنزل لكي يمنح البشر دائما الشباب ومظهر جميل، ويقضي على تجاعيد البشرة ويقضى ايضا على الهالات السوداء والتخلص من البقع الداكنة.

خلطة القهوة والخوخ لتحضير الكولاجين

من المعروف عن القهوة، أنها تعمل على تفتيح البشرة، والتخلص من الرؤوس السوداء وتقضي على المناطق الداكنة، الموجودة في الجسم والخوخ يعمل على نعومة البشرة ونضارتها لذلك يمكنك أن نقوم بهذه الوصفه فهي من أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة لتفتيح المناطق الداكنة

المكونات:-

ثمرة واحدة من الخوخ.

نصف كوب من القهوة.

ملعقة من عصير الليمون.

الخطوات:-

نبدأ في تحضير وعاء صغير ونقوم بإضافة الخوخ المطحون والقهوة وعصير الليمون. و نبدأ في دمجهم بشكل جيد. نقوم بتطبيق هذا الكريم على البشرة، والمناطق الداكنة. ولكن يمكننا أن نقوم بتركها لمدة عشر دقائق. تغسل البشرة بعد ذلك. نضع مرطب هذه الوصفة تكرر مره كل يوم حتى نحصل على بشرة ناعمة وفاتحة.

ماسك الأرز لتفتيح المناطق الداكنة من اقوى كريم كولاجين طبيعى

يعتبر الارز من ضمن الاشياء المهمة التي يجب أن نقوم بتطبيقها للبشرة لأن البشرة، دائما تحتاج إلى الفيتامينات والمعادن والبروتينات، وكل هذا يتواجد في ماسك الأرز كما أنه يعالج تجاعيد البشرة والخطوط التي تتواجد في الجسم وبالأخص في المناطق الحساسه يقضي ماسك الارز على الشيخوخة.

2 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

نصف ملعقة عسل.

2 ملعقة من الحليب الدافئ.

مكونات الماسك

الطريقة:-